Calle 58 del barrio El Progreso, conexión directa con vecindarios vecinos y salida más rápida hacia Av. Antártida Argentina y en caso de emergencia al Hospital Intermedio "René Favoloro". Calle 58 un día de lluvia...

"Pasa siempre, se torna intransitable y no podemos salir a ningún lado", le señalan a este medio los vecinos. "Si hay una emergencia acá no entra una ambulancia, un remis. No puede entrar nadie y mucho menos poder llegar al Hospital Intermedio", acotan.

"Es lamentable que por el estado de la calle los chicos no puedan ir al colegio y los adultos embarrarnos hasta las orejas para concurrir a nuestros trabajos", afirman y remarcan, "somos humanos, tenemos derechos como ciudadanos pero parece que en Zárate hay cosas más importantes que reparar las calles de los barrios".