Las tormentas en Zárate suelen dejar consecuencias para los vecinos y algunas no son atendidas como corresponde, aunque representen un verdadero peligro...

Un vecino de la calle Pinto al 2900, en contacto con esta Redacción, quiso hacer público el padecimiento que está sufriendo después de la última lluvia."Un poste de madera se quebró durante la tormenta y quedó sustentado por la red eléctrica osea está sobre mi casa y en cualquier momento se cae", manifestaba.

"Después de muchas denuncias se pudo constatar que esa columna pertenece a la compañía telefónica con las que nos comunicamos y primero nos dijeron que irían a ver, después nunca más respondieron porque no vinieron", asegura y añadía, "yo me pregunto si se cae, puede hacer un desastre y no quiero imaginar los resultados si eso sucediera, ¿quién es el responsable o los responsables?. Seguro que seremos nosotros por tener la casa ahí".

Por otra parte señaló que en la anterior tormenta, a la vuelta de su casa, otro poste de las mismas características cayó sobre el portón de un domicilio dejando literalmente encerrados a sus habitantes.