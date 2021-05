El poeta, dramaturgo, periodista y filósofo argentino reflexionó con una poesía sobre el actual momento que vive el país "mientras la peste juega a los dados / Con los moribundos del hospital…".

Por Vicente Zito Lema

Odi et amo. Quare id faciam? fortasse requiris /

Nescio, sed fieri sentio et excrucior

Odio y amo. ¿Cómo es posible?, preguntarás acaso.

No lo sé, pero siento que me ocurre y me atormenta

Catulo (84 a 54 A.C.)

Te tapaste la boca, hiciste del silencio / del murmullo

una religión (el mal también es religioso,

el incienso tapa las podredumbres

la bocaquiusa es una salvación)

Apenas entre dientes, sin sentido / apenas se escuchó:

Por algo habrá sido

lo que les pasó… (tu saliva se hizo

espuma / en los ríos de cloaca…)

Te tapaste la nariz / ese tufo a pobreza,

Ese sudor agrio / mal nacido / del cuerpo mal bañado

(¡Tráete un balde de agua!)

Ese cuerpo que trabajó de más / de cualquier cosa / de caballo

Ese sol que no fue amigo / ni una mísera nube /

Ese olor que te espanta

Que te separa / los muros del castillo

¡Qué gente! / ¡Qué gente! (¡Cogen a lo bestia!

¡Beben a lo bestia!

¡Duermen a lo bestia!)

Gritás como si fuera el himno / o el sermón de la montaña

Y volvés a taparte la nariz

El olor de la sangre

también es fuerte (ningún perfume lo sublima)

Sea en un basural…

Sea en un matadero…

Ahora te pavoneás / con la cara destapada

¡Arrogante el idiota! / ¡Jodida su mirada!

Mientras la peste juega a los dados

Con los moribundos del hospital…

