Axel Kicillof, sobre los saqueos: "Hubo falsas denuncias y movilización en redes sociales"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires adelantó que ya hay casi un centenar de detenidos y denunció que "hubo una campaña y preparación de los hechos".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó este miércoles minutos después del mediodía que hay 94 detenidos "en manos de la justicia" por los intentos de robos en supermercados registrados en el conurbano bonaerense y dijo que se encuentra en comunicación permanente con intendentes para "fortalecer la seguridad" en esa zona.

"Hubo una campaña y preparación de los hechos. Hubo falsas denuncias que circularon por redes, de cosas que no estaban ocurriendo", aseguró el mandatario provincial en declaraciones a la prensa tras una reunión que mantuvo con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en el comando de Puente 12 en el partido bonaerense de La Matanza.

"La situación arranca el fin de semana en Mendoza, Neuquén y Córdoba. Aquí, en la Provincia de Buenos Aires, nos encontramos con falsas denuncias y falsas imágenes, como que estaban ocurriendo en el conurbano bonaerense situaciones vinculadas con robos y con violencia", dijo Kicillof.

E insistió: "hubo falsas denuncias y movilización a través de redes de cosas que no estaban ocurriendo en nuestra Provincia de Buenos Aires. Ayer tuve una larga reunión con todos los intendentes de la provincias", reiteró.

El mandatario bonaerense, además, desmintió una situación de robo en José C. Paz, donde se viralizaron imágenes y videos a través de redes sociales.

"Sólo en José C. Paz nos llegaron imágenes de que estaban ocurriendo robos en un comercio de electrónica y otro de ropa, incluso con intervención de algunas figuras políticos de otros espacios, y era mentira, eso nunca ocurrió en José C. Paz. Hubo un trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría", señaló.