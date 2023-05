Axel Kicillof habló de su candidatura

El gobernador Axel Kicillof ya dio sobradas muestras de pretende ir por su reelección sin embargo dejó en claro que nada está dicho aún y no le cerró las puertas a una eventual candidatura presidencial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no le cerró las puertas a una eventual candidatura presidencial en las elecciones de octubre próximo. En diálogo con C5N y consultado acerca de esa posibilidad, el mandatario bonaerense aseguró que forma "parte de un colectivo político, las decisiones no son aventuras personales, las candidaturas no pueden ser un capricho, no son cuestiones individuales. Hay que ver qué estrategia política nos podemos dar para que no vengan estos de la dinamita, el ajuste, el endeudamiento y la fuga, porque eso en la provincia fue destructivo".

Kicillof ya dio sobradas muestras de su interés de ir por la reelección en la provincia y de hecho, durante todo el diálogo que mantuvo con C5N intentó llevar la charla hacia cuestiones bonaerenses. Sin embargo dejó en claro que nada está dicho todavía y que todo está por verse a partir de la estrategia que adopte el Frente de Todos.

Advirtió además que "la derecha tiene muchos candidatos, pero un sólo proyecto: menos derechos", aseguró que Juntos por el Cambio "cambió los globos de colores por dinamita" y pidió "que no nos quiten el trabajo", de cara a las elecciones de este año.

"¿Queremos derechos o a la derecha, que son los mismos que ya gobernaron horriblemente mal pese a que nunca hubo un gobierno más rico ni con más recursos que el anterior?", se preguntó el gobernador al encabezar esta mañana en Pilar el acto de inauguración de una escuela y del Hospital Central de Alta Complejidad.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente local Federico Achával; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; los ministros nacionales de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y Salud, Carla Vizzotti, y el el de la provincia, Nicolás Kreplak.

Para Kicillof, la oposición "pasó de prometer globos de colores a cartuchos de dinamita, porque ahora dicen que van a dinamitar todo y que la obra pública será cero" y agregó que ello ocurre porque "la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto: el ajuste".

"¿Qué van a dinamitar, este hospital, la escuela? ¿Van a echar médicos y enfermeros, docentes, auxiliares? Le pido al pueblo que luche por todo lo que falta. Este hospital, estas obras, estas escuelas, estos asfaltos, son ampliación de derechos", insistió el mandatario.

Luego, el gobernador manifestó que desde la oposición "hablan de robo y acusan, pero afano y choreo es endeudarnos a nosotros y enriquecerse ellos y eso hicieron" y pidió recordar que "los mismos que achicaron, que nos endeudaron y provocaron menos fuentes de trabajo y empresas cerradas, buscaban el aplauso diciendo que no abrirían hospitales y que sobraban universidades en el conurbano".

En ese sentido, solicitó a la oposición que apruebe en el Congreso la creación de nuevas universidades en territorio bonaerense y le pidió que "no bloquee a un gobierno que sí trabaja para los intereses del pueblo".

"Nuestro pueblo sabe que está para mucho más, que nadie se salva solo, que donde hay una necesidad nace un derecho y que cuando gobernamos nosotros un derecho es una obligación de la dirigencia. Nos llena de orgullo que haya más seguridad, educación, salud, dignidad y viviendas porque queremos más derechos, no menos. Lo decía ayer Cristina: somos un pueblo de trabajo, que no nos lo quiten", cerró.