“ASÍ, SÍ” por Guillermo Rivelis

Cientos de miles de personas expresando su adhesión a la Universidad Pública y a la Educación Pública.

La inmensa mayoría, personas jóvenes, estudiantes.

Escucharon emocionados las palabras de dos referentes, de dos baluartes reales y simbólicos, de los Derechos Humanos y de la Paz.

La Madre de Plaza de Mayo línea fundadora Taty Almeida.

Y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Taty Almeida, considerando y anticipando críticas convencionales, dejó perfectamente en claro que la marcha fue una marcha política.

Pero no partidista.

Toda acción política es una acción social.

No es posible que no sea política y, por lo tanto, social, la defensa de lo Público.

En este caso, de la Universidad Pública.

La adhesión a lo Público (educación, salud) y su defensa constituyen hechos profundamente políticos y sociales.

Como son hechos políticos y sociales los ataques a lo Público y el deseo e intento de su disolución.

¿Cómo no responder políticamente a una maniobra política?

La respuesta política fue contundente.

En la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país.

Y fue una respuesta que superó grietas y unió pensamientos y criterios diferentes en función del pronunciamiento político y social compartido.

La marcha (las marchas) fue (fueron) un hecho político llevado a cabo con inteligencia y con pasión.

Con la cabeza y el corazón.

Con una desbordante emoción.

Y con claro, y llevado a la práctica, sentido de paz.

Sabemos que en nuestro país los adolescentes y jóvenes están atravesando una situación por demás inconveniente y dolorosa.

Con consecuencias graves y acciones lesivas por las que luego suelen ser penal y/o socialmente juzgados.

Con la nada ingenua concepción de la “podredumbre” de la juventud actual.

Cientos de miles de jóvenes pusieron ayer en evidencia que otras condiciones habilitan, permiten y facilitan un comportamiento ejemplar de los jóvenes.

Las acciones políticas se insertan en un contexto político compuesto por complejos entrecruzamientos e intereses.

Por eso, no es posible anticipar con seguridad cuál será el efecto político de la multitudinaria, pacífica, elocuente y emocionante marcha de ayer.

Veremos cómo actúan otros actores políticos y sociales.

Algunas voces ya se han hecho escuchar. Con afirmaciones peyorativos, despectivas que dicen más acerca de quién pronuncia esas lamentables palabras que de aquellos a quienes formalmente van dirigidas

Pero algo, independientemente de esas respuestas, se produjo profunda y certeramente.

Cientos de miles de personas, reitero, en su gran mayoría jóvenes, expusieron en acto que otra manera, una manera superadora de hacer, social y políticamente, es posible.

Y si es posible otra manera de hacer social y políticamente, es posible la construcción de un país mejor.

Un país mejor para todos las personas que estén guiadas por sentimientos de comunidad, amistad, empatía, preocupación por los otros, disposición a hacer por esos otros.

Y que estén convencidos de que la democracia no elimina lo que hay, no destruye lo que vale y no insulta diferencias.

Las respeta y las articula en función del bien común.

Como sucedió ayer.

Con tantos jóvenes en ciudades argentinas.

Por todo eso: ASÍ, SÍ.