Así se adapta la publicidad de un banco a la realidad económica de Javier Milei

Por Adrián Belinche... De una pareja que compraba de todo a una rata que busca descuentos, la publicidad del Banco Galicia muestra cambio entre economía de alto consumo y recesión.

La publicidad del Banco Galicia es tal vez un termómetro de los tiempos económicos y sociales del país. Podría decirse "De la Opulencia al Descuento: La involución del marketing bancario", porque especialmente a través de su icónicas campaña protagonizada por aquella pareja joven que, durante más de una década, simbolizó el consumo desenfrenado y la facilidad de acceso a productos y servicios, hoy todo cambió drásticamente.

Esta consecuencia, desde una era de abundancia a una de austeridad, refleja no solo un cambio en las estrategias de marketing, sino también una profunda transformación en las condiciones económicas del país, especialmente en relación al consumo de la población.

LA ERA DE LA PAREJA DEL BANCO GALICIA: ABUNDANCIA

Durante los años de los gobiernos anteriores, la publicidad del Banco Galicia mostraba a una pareja joven que representaba a las familias argentinas en una época de alto consumo.

Las campañas eran reconocidas por su tono humorístico y por presentar situaciones cotidianas en las que el consumo era un protagonista indiscutible. La pareja se debatía constantemente sobre qué cosas comprar, desde electrodomésticos hasta viajes, siempre con el respaldo de las facilidades y descuentos que ofrecía la tarjeta del banco.

Esta representación no solo era un reflejo de la época, sino también una aspiración: la posibilidad de acceder a una vida de consumo sin mayores preocupaciones económicas.

Uno de los mensajes de Twitter lo recuerda así: "Te acordás la pareja Galicia? Qué épocas, podíamos comer lo que queríamos, comprar remedios, laburar, viajar, comprarnos un celu y hasta un auto!!! Nos acostumbró mal el kirchnerismo. Los honestos? Hambrean, traen miseria y desesperación JxC y LLA!!!".

Este sentimiento de nostalgia por tiempos de mayor poder adquisitivo es compartido por muchos argentinos que vivieron esa época como una de bonanza económica, y ahora despectivamente desde las redes se refieren a ese momento como "La fiesta".

LA TRANSICIÓN: DE LA PAREJA A LA RATA

Con la llegada de nuevos tiempos políticos y económicos, el Banco Galicia adaptó su publicidad a las realidades actuales.

Bajo el actual gobierno de Javier Milei, la representación del consumo dio un giro brutal.

Ya no existe la pareja joven protagonista, sino una ratón, el famoso Pérez, que simboliza la necesidad de buscar descuentos y oportunidades para ahorrar.

Este cambio no es casual; refleja una economía en la que el dinero no alcanza y donde las estrategias de consumo cambiaron radicalmente.

"Soy el Ratón Pérez... A vos te hablo, a vos que utilizas la App Galicia para todos los ahorros en farmacias, supermercados, pilchas... ¿te dicen ratón por eso? acordate que no es un insulto, es un halago. Te lo digo yo que no guardo la plata abajo del colchón la dejo abajo de tu almohada", es el guión de uno de estos spots, y referencia la incómoda vergüenza de la clase media de tener que buscar ofertas, gangas, o descuentos para estirar el dinero que si no, no llega al día 20 del mes.

Otro tweet lo ilustra con claridad: "Publicidades del Galicia: Con Cristina: Una pareja comprándose todo. Con Milei: Una rata buscando descuentos".

Este contraste entre las dos épocas permite notar la percepción de una caída en el poder adquisitivo y en la calidad de vida de la clase media bancarizada.

EL CAMBIO EN EL CONTEXTO ECONÓMICO

La transformación en la publicidad del Banco Galicia es un espejo de los cambios económicos que ha sufrido Argentina. Durante aquellos años 'de fiesta', Argentina llegó a tener uno de los salarios en dólares más altos de América Latina, lo que permitía a muchas familias acceder a bienes y servicios con relativa facilidad.

Sin embargo, la situación actual es muy diferente. "Teníamos el salario en dólares más alto de América Latina, ahora competimos con Haití por el último puesto. Pero en 35 años seremos Alemania", comenta con ironía otro usuario en Twitter, reflejando la frustración y el desencanto de muchos argentinos ante la situación económica actual.

La nostalgia por tiempos pasados y la crítica a la situación presente son sentimientos recurrentes en algunos sectores no beneficiados aún por el cambio prometido, aunque la mayoría de ellos lo haya apoyado incluso en las urnas.

En estas publicidades se puede observar un reflejo de las propias experiencias y nuevas realidades, ahora lo importante es no sentirse una rata por buscar precios en oferta.