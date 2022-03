El robo ocurrió anoche poco antes de las 22hs a un taxista de la agencia de Plaza Mitre de Zárate.

"Estaba bien vestido, tenía uno 30-40 años, me pidió que lo llevara hasta Mitre y Pividal" relató el chofer en contacto con este medio.

"Cuando doblo y le voy a cobrar, me puso un cuchillo en el cuello y me sacó todo. Lo corrí por las vías pero no pude hacer nada más" agregó.

El delincuente le sacó $10.000 pesos y el celular: "fueron 10 segundos que me la hizo pasar mal. Así no se puede trabajar más".