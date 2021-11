La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que Argentina "tiene stock suficiente" de vacunas contra el Covid-19 para aplicar las terceras dosis, los refuerzos, iniciar y completar los esquemas de vacunación para el "100% de la población",

Carla Vizzotti destacó que "en menos de un año" Argentina pasó de recibir las primeras vacunas contra el Covid-19 a estar "ahora con stock suficiente para completar esquemas, dar terceras dosis y donar" a otros países que las necesitan para vacunar a su población.

El anuncio se dio en una conferencia de prensa que brindó Vizzotti en Ezeiza junto al canciller Santiago Cafiero, en el marco de la donación de más de 1 millón de dosis de vacunas de Astrazeneca a Vietnam y República de Mozambique, y próximamente a la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).

“Hasta que cada país no acceda a la vacuna no vamos a dar vuelta la página de esta pandemia. La pandemia no terminó. El acceso a las vacunas no ha sido equitativo. Nuestro país logró avanzar muchísimo en su Plan de Vacunación por la posibilidad del Estado nacional de adquirir vacunas para toda la población, mas el esfuerzo de las 24 jurisdicciones, la confianza de la población y el inmenso trabajo del personal de salud”, sostuvo Carla Vizzotti.

Según informó la ministra, el 80% de la población global cuenta con una dosis y el 61% con las dos dosis, en tanto, el 94% de los mayores de 50 años iniciaron su esquema y el 90% ya lo completó.

Además, el 60% de los adolescentes y el 47% de niños entre 3 y 11 años recibieron la primera dosis.

“Luego de 20 descenso sostenido, llevamos cinco semanas de estabilidad con una leve tendencia al aumento. El 87% de las variantes que circulan en Argentina son Delta”, informó.