Arduo trabajo de bomberos de Zárate en incendios forestales

Durante la jornada del jueves bomberos Voluntarios de Zárate continuaron trabajando junto a Bomberos Voluntarios de Campana en incendios forestales en sector de Isla, puntualmente entre los kilómetros 90 y 96, en la ruta nacional 12.

En esta oportunidad también se sumaron 2 helicópteros de Defensa Civil dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vale aclarar que no se redujo el tránsito, aunque las autoridades no descartan tomar esa medida si las condiciones no mejoran.

Este viernes los bomberos de Zárate continúan trabajando en el feroz incendio que afecta al Parque Ciervo de los Pantanos en colaboración con dotaciones de Campana.