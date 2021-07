Hoy (domingo 11 de julio) a la mañana envié en primera instancia a mi familia y al WhatsApp de ex compañeros de escuela secundaria (luego también a otras personas) una frase angustiada en forma de interrogante: ¿Cuándo aprenderemos a ganar sin perder? Con mi familia, afortunadamente, hablamos de estos temas con frecuencia.

El grupo de WhatsApp al que hice referencia es de algunas/os ex compañeras/os de la querida Escuela Normal Nacional de San Justo. Escuela pública del Estado en la que nos formamos como Maestros Normales Nacionales en los años '60.

Hace ya algún tiempo que nos acompañamos a vivir. Y muchísimo en esta pandemia que estamos atravesando.

Las intervenciones de mis ex compañeras/os, hoy amigas/os, me motivaron a escribir estas líneas.

El campeonato logrado ayer por la selección nacional de fútbol significó una gran alegría. Claro que, para muchos, enturbiada por la dificilísima situación que estamos viviendo.

El interrogante planteado más arriba se vincula, obviamente, con la gran cantidad de personas reunidas en el obelisco, sin distancias adecuadas y en muchos casos sin barbijos. También, en otras ciudades del país.

Irónicamente, con tremenda ironía, en las redes virtuales se hace referencia a la "cepa obelisco".

¿Qué es lo que sucederá en dos semanas? No podemos saberlo con seguridad. Sí, imaginarlo. Si no ocurre un incremento de contagios no será por mérito de nadie, sino por especial fortuna.

Es comprensible, incluso, la necesidad de un grito de "descarga" en medio de tanta incertidumbre y de tanto dolor.

Es una ilusión concretada. Pero una ilusión. La Argentina real tiene indicadores vergonzantes de pobreza y de indigencia. Los "indicadores" no son números. Son personas.

Y también, muchas, muchas personas fallecidas. Decimos "cien mil". Creo que deberíamos pensar en "una", "una", "una", "una"... Suele suceder que el "número" elude lo particular, lo específico, lo "uno".

Todo esto no quita que ayer los argentinos, a través de la selección, "ganamos". ¿Qué nos lleva, entonces, a "festejar" de tal forma que nos lleve a perder? Porque los potenciales contagios pueden implicar pérdida de vidas. Tanto de las personas que asistieron a los festejos masivos como de personas que, cuidadosamente, no lo hicieron (no lo hicimos).

Queda a criterio de cada uno definir qué es mayor en este caso: la ganancia o la pérdida. Mi posición puede inferirse al haber escrito esto.

Aprender a ganar sin perder es una tarea necesaria, imprescindible a mi entender, que requiere ser emprendida individual y colectivamente.