Anorexia nerviosa por Guillermo Rivelis

Por un canal de televisión de cable dos periodistas se refirieron a Florencia Kirchner, hija de la Vicepresidenta de la Nación, para decir que padecía de anorexia nerviosa.

Una de ellas, dijo luego, que según especialistas se trata de una enfermedad cuya causa es la falta de madre, de alimento materno.

No me dedicaré a lo que en otros varios canales se dijo al respecto con relación a la intencionalidad política de estas periodistas.

Tampoco, a ese supuesto diagnóstico y a la pertinencia o no de hablar públicamente de esa cuestión en referencia a una persona.

Me preocupa que muchas personas padecen de anorexia nerviosa.

Y cada una de esas personas tiene (o tuvo) una madre.

Madres de esas personas que pueden sentirse culpables, señaladas cómo "malas madres" o "madres enfermas".

La concepción teórica, si es que hay alguna, que sostiene la afirmación de la periodista es totalmente parcial, inadecuada, sesgada.

No hay dudas de la influencia de padre y madre en la constitución psíquica de los hijos y de la importancia de los primeros años de vida.

Esa es una de las cuestiones que participan en la configuración psicológica de las personas.

Vale para la anorexia nerviosa y para cualquier otra patología psíquica o característica de personalidad.

Pero desconocer otros factores, como la constitución biológica, la cultura y la arquitectura social es, cuanto menos, un despropósito.

En particular, en lo que se refiere a la anorexia, es necesario un serio análisis crítico respecto del ideal de belleza predominante y mórbidamente difundido.

Así como la violencia no se resuelve únicamente (aunque sea importante) con determinadas formas de vinculación en las familias, tampoco la solución de las patologías psíquicas se reduce a modificar tales vínculos (si bien también es importante).

No sienta y no piense la mamá de una persona con anorexia nerviosa que no ha sabido ofrecer el pecho o el biberón, que no se ha relacionado con su bebé, que le ha "faltado" o que no ha amado y ama a su hijo o hija.

No son tan simples estas cosas.

Las variables que intervienen son varias.

Y los hechos y fenómenos están habitualmente sobre determinados (determinados por varias causas).

Los seres humanos vamos "siendo" a medida que vamos viviendo.

Y así vamos aprendiendo y haciendo.

Juzgar es mucho más fácil y descomprometido que ser y hacer.