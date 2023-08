Aníbal Fernández habló de los robos coordinados y dijo que investigan si hay intencionalidad política

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, descartó que los hechos violentos ocurridos en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Neuquén sean saqueos producto de la necesidad de la sociedad sino que se tratan de delitos llevados a cabo por individuos "con vocación de robar" y dijo que investigan si hay detrás una intencionalidad política.

A raíz de las múltiples escenas de hurtos que se sucedieron a lo largo de la jornada en distintas provincias, el Gobierno nacional salió a manifestar que se encuentran coordinando acciones con las fuerzas locales y federales para evitar la alteración del orden público por parte de quienes llevan a cabo los desmanes.

En diálogo con C5N, el ministro de Seguridad manifestó que no se puede caratular lo sucedido como "saqueos" sino que se trató de "un grupo de pibes con vocación de robar".

"Están buscando desestabilizar", dijo el funcionario y agregó que "si es que hay una intencionalidad política vamos a dar con quienes sean los responsables y va a ser más dura la pena".

Al respecto, dijo que en caso es necesario "tomar cartas en el asunto, detenerlos y que paguen por esto".

En cuanto a posibles indicios sobre los presuntos responsables, Fernández dijo que "hay que hablar con responsabilidad" con lo cual evitó dar mayores precisiones.

"El nivel de organización, que no es muy serio, muestra la vocación de hacer una cosa gravosa. Tengo algunos videos que son de 2019, de Guaymallén. Hay cosas que son incomprensibles porque alguien se tomó el trabajo de buscarlas", aseveró.

Siguiendo esa línea, consideró que "no es una casualidad" que los hechos hayan ocurrido en distintas provincias al mismo tiempo. "No queremos que quede en la casualidad de haberse encontrado con hechos parecidos en provincias distintas. Hay una vocación de hacer daño y de lastimar a los argentinos, que ya están lastimados por demás en estos días por varias cosas", afirmó.

Además, señaló que estuvo en contacto con los ministros de Seguridad de las provincias afectadas.

Más temprano señaló que "desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar, a través de WhatsApp, hechos de alguna característica" y planteó: "Hemos tenido un hecho en la 1-11- 14, una pretensión de robar un local, lo impidieron los vecinos y reaccionó la Gendarmería con rapidez".

"No es por hambre", enfatizó el funcionario al tiempo que detectó "la actitud de generar un acto delictivo que traigan más confusión". "No han sido saqueos sino una acción que llame la atención. No hay una problemática social que cuidar y atender", argumentó.