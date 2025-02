ALMAGRO, LOS PORTEÑOS, LOS ARGENTINOS Y LA HUMANIDAD por Guillermo Rivelis

La luna.

Vista y fotografiada desde el balcón del piso alto al que nos mudamos hace poquito más de un mes.

Balcón en el que paso mucho tiempo.

Alternando con el trabajo.

En Almagro.

Hermoso barrio.

Después de vivir treinta y cinco años en Zárate, ciudad pueblo muy muy querido.

Cuestiones de salud que van a ser transitorias, apresuraron la decisión de venir a Buenos Aires para estar cerca de hijos y nietos.

Confieso ciertos prejuicios.

Si bien ya había vivido en Buenos Aires, treinta y cinco años de saludarnos con la gente por la calle fueron muchos y muy hermosos e intensos.

¿Cómo sería en Buenos Aires?

El primer día que salí, para hacerme un estudio, me conmovió la cantidad de personas que me ofrecieron ayuda viéndome con mi andador.

Pensé que Almagro es un barrio precioso y de gente muy amable.

Ahora, ya salgo todos los días a hacer las compras con mí andador.

La amabilidad y gentileza de las personas es notable.

Cambiamos las ruedas del andador por otras más grandes para evitar que se trabe en las irregularidades de calles y veredas.

Hoy salí a probarlo.

Pero pasó que se salían las ruedas.

No hubo una sola vez en dos cuadras de ida y dos de vuelta que no se detuviera alguien para ayudarme a poner la rueda.

Fueron fácilmente diez veces.

Nunca me quedé solo.

Siempre estuve acompañado.

Emocionado, cuando llegué a casa, ahora, me puse a escribir estas líneas.

Líneas de agradecimiento.

Y pensé en Almagro.

Y luego, en Buenos Aires.

En la solidaridad de los porteños.

Y en los argentinos.

En este país que le abrió sus puertas al mundo.

Y entonces pensé en la humanidad.

La humanidad también es esto.

Esto que no aparece en pantallas y diarios.

Pantallas y diarios ocupados por la descripción y exhibición de la violencia.

Violencia que indudablemente existe y acosa.

Como también existen aunque no acosen la amabilidad, la gentileza, la generosidad, la solidaridad.

Y la gratitud.

Que es lo que siento en este momento.

Esta humanidad que vivió la pandemia sin que ningún médico o enfermero le preguntara a un paciente a qué idea política adhería ni ninguna otra cosa que en otro momento hubiera podido ser controversial.

Como no me lo preguntaron a mí las personas que hoy me ayudaron.

Tampoco me preguntaron si apoyaba el discurso de Milei en Davos o la marcha del sábado, denominada antifascista, en respuesta a ese discurso considerado fascista por los adherentes a la marcha.

¿Será posible la construcción de un mundo más amable para los seres humanos con la participación de personas de diferentes ideologías y posiciones políticas, preferencias, capacidades y características?

Almagro, concretud y símbolo, realidad y metáfora, me entusiasma.

Almagro, representación de la belleza en la humanidad, me responde que sí.