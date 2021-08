En primer lugar, le quiero pedir disculpas al lector porque puede ser un poco largo. Traté de hacerlo lo más sencillo posible, para poder explicar algunas de las cuestiones que quiero trabajar en el Concejo Deliberante desde mi experiencia como médico.

Estas son algunas propuestas en las que he trabajado junto a nuestro equipo y a Marcelo Matzkin. Por supuesto, que se pueden mejorar, estoy dispuesto a escuchar nuevos aportes de los vecinos. De hecho, varias nacieron del diálogo con ustedes.

¿Se pueden hacer propuestas desde el Concejo Deliberante para tener un mejor sistema de salud?

Claro que SÍ. Con mayoría podremos hacer que el Municipio direccione el Presupuesto a lo que creamos prioritario en Salud y no que lo baje como paso este año. También, con mayoria podemos incidir a que se atiendan los problemas prioritarios de los vecinos.

Les detallo algunas de las propuestas en las que podremos trabajar:

*REAPERTURA DE SALITAS SANITARIAS DE BARRIOS.*

En los últimos años, hubo una desintegración del sistema sanitario en los barrios y una descoordinación con el principal efector de salud pública que es el Hospital Virgen del Carmen.

El Hospital si bien es provincial, es el lugar donde van todos los zarateños cuando les pasa algo y allí trabajamos médicos, enfermeros, bioquímicos y otro personal de salud, lo hacemos con vocación y con mucho esfuerzo.

El Hospital se colapsa por la falta de atención primaria en los barrios, cuadros clínicos que podrían atenderse en las salitas de barrio hacen que se congestione el nosocomio de una forma no planificada, por la falta de sistematización entre la Provincia y el Municipio.

No voy a permitir otra baja en el Presupuesto en salud en el Concejo Deliberante, con la mayoría, lograremos reformular el Presupuesto hasta que se contemple la reapertura de las salas.

*SALUD EN LIMA*

Con bombos y platillos hace años prometieron e “inauguraron” un Hospital para Lima.

Lejos de ello, sólo hay un centro de atención primaria y los limeños tienen que ir hasta Zárate para poder atenderse. La pandemia puso en evidencia que nunca fue un hospital, ya que se tenían que trasladar a Zárate para realizarse los hisopados e incluso vacunarse. Alguien lo tiene que decir ¿Dónde está el hospital que inauguraron? ¿Qué se hizo con toda la plata que se destinó a ese “Hospital”? Esto no puede seguir así.

El Concejo Deliberante debe pedir toda la documentación de gastos e inversiones, porque los vecinos no tienen donde atenderse. En este sentido, los documentos del SISA del Gobierno Nacional hablan con respecto a Lima que existe la “Unidad Sanitaria Dr. Aleotti” ¿Quién nos va a aclarar esto por parte del Municipio? ¿Dónde está el Hospital?

El Municipio lo tiene que aclarar rápidamente. Para esto también, mediante el Concejo Deliberante, le pediremos al Congreso Nacional que haga un pedido de informes para que el Ministerio de Salud, por escrito nos diga qué es lo que realmente hoy tenemos en el sistema sanitario público en Zárate y dónde hay internación.

Lima necesita fortalecer el sistema de salud, y también recuperar el sistema de ambulancias que está a cargo del Municipio.

Dejaron a Lima desprotegida.

*APTO FÍSICO ANUAL Y GRATUITO PARA LOS CHICOS DE CLUBES DE BARRIO*

Una de las cuestiones integrales de un niño es el certificado de apto médico para hacer actividades físicas. Son muchos los clubes que nos manifiestan la demanda, ante la circunstancia de que las salitas de los barrios no funcionan, pero que se colapsarían si van todos juntos. Con el presupuesto existente y reforzándolo un poco más, es posible hacer dos veces por año, en conjunto con los clubes de barrio y los profesionales de la salud, los exámenes de apto físico y buco dentales en diversas jornadas masivas, donde obviamente se puedan detectar otras cuestiones de los menores desde psicológicas hasta físicas.

Este será un proyecto que trabajaré porque los pibes son el futuro, y los tenemos que formar sanos del cuerpo y sanos de la mente, detectar en forma temprana el consumo de drogas y de cualquier tipo de abuso sobre ellos.

Los médicos estamos preocupados, y los profes también, lograremos este avance para la salud de los chicos!

*EMERGENCIA DEL AGUA*

El agua es el elemento primario de la vida en nuestro planeta. Hoy en Zárate más del 80% de nuestros vecinos tienen problema con el suministro, o bien no tienen o sufren baja presión. esto va en contra de la salud de nuestro vecinos, más aun cuando no tenemos análisis bacteriológicos en los distintos puntos de nuestra ciudad.

Vamos a presentar un proyecto, al no tener respuesta del Municipio, que sea el Congreso Nacional quien se interese por el estado del sistema de agua potable de Zárate y declare la emergencia. Le vamos a pedir a AYSA que haga una auditoría de infraestructura y de salubridad del agua en Zárate. Esto no puede seguir así. Otra vez con su mayoría, el bloque de Cáffaro, negó que vaya el responsable de Aguas al Concejo Deliberante a dar explicaciones.

Quiero visibilizar como Concejal el problema del agua, iré a los programas nacionales donde me inviten para hablar de esto, porque necesitamos estar todos juntos para que el Municipio solucione esto.

*CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL*

Estos últimos meses hemos visto muchos reclamos por parte de los trabajadores de la Salud que dependen del Municipio. No solamente por el monto que cobran, o por el atraso con que a veces lo hacen, sino también por la relación de dependencia que el Municipio sostiene con ellos.

Yo estoy convencido de que si el sistema de salud es serio y sustentable en el tiempo debemos dar a los trabajadores de la salud las condiciones adecuadas y de previsibilidad en su estabilidad como para que desarrollen sus tareas de la mejor forma posible.

Así que desde el Concejo Deliberante presentaré la ordenanza de creación de una comisión especial para analizar caso por caso este tema con los trabajadores de la salud.

Necesitamos darle importancia a ellos que son zarateños trabajando para zarateños, lamentablemente el Municipio eligió gente que no era de Zárate para manejar el area durante años, a quienes nunca le importaron nuestros vecinos ni nuestros trabajadores.

*APOYO MUNICIPAL AL HOSPITAL VIRGEN DEL CARMEN*

Al hospital vamos todos cuando tenemos una urgencia, somos de Zárate y todos conocemos a algún médico o trabajador que desarrolla sus tareas allí con muchísimo esfuerzo.

El hospital es de todos, porque lo usamos los zarateños y limeños y más allá que sea provincial, nos tenemos que preguntar, ¿Por qué el Municipio se desentiende totalmente de eso? Cuando se llueve, se llueve sobre zarateños internados, cuando no hay insumos son los zarateños que no los tienen y cuando un parto se atiende en la ruta de Lima (por no haber ambulancia) es un riesgo innecesario que corre una zarateña o limeña.

Por ello es necesario que haya una coordinación entre el Hospital y el Municipio, y que el Municipio “done” de forma trimestral insumos básicos y de limpieza con partidas que no estén ejecutadas bajo un control y autorización del Concejo Deliberante.

*PROGRAMA DE ADICCIONES + PROGRAMA CONTRA EL ABUSO INFANTIL *

Hoy el Municipio está ausente con los niños y jóvenes que sufren adicciones y abusos. Hay un gran trabajo de las profesionales, pero no tienen recursos ni voluntad política de sus superiores para poder llevar a cabo un trabajo eficiente, desde la detección hasta la salvaguarda de los menores, sobre todo en lo que respecta a abusos.

Por un lado hay que recrear los centros de tratamiento de adicciones para nuestros jóvenes, con profesionales idóneos y un seguimiento integral. Un niño o joven adicto que el Municipio no atiende es un adulto potencial que no se va a insertar en nuestra sociedad.

Y por otro, hay que empoderar y escuchar a las trabajadoras sociales que están con el tema de los menores con abusos, con mayoría en el Concejo Deliberante vamos a poder darle voz y que puedan reestructurar su área tal cual necesitan

*SEGUIMIENTO DE NIÑOS NACIDOS PREMATURAMENTE *

Me toca atender muchísimos partos con bebés que llegan prematuramente al mundo. Hoy gracias a la tecnología la mayoría sobrevive y por dos años son seguidos por el CEAT (Centro de Estimulación Temprana) pero luego quedan sin seguimiento en años fundamentales de sus vidas. Estos nenes necesitan una estimulación particular, por eso muchos terminan con un retraso madurativo que los saca del sistema de forma muy precoz.

Vamos a desarrollar una ordenanza para ampliar los derechos de esos niños, y que la Secretaria de Salud se encargue de la estimulación de los 2 a 6 años de esos niños para asegurarnos evitar que entren a escuelas especiales.

Quiero y tengo muchas ganas de trabajar por mi ZARATE, que es un orgullo para mi, pero lo quiero vital y moderno, lo quiero para los pibes y que nuestros abuelos tengan lo mejor para su calidad de vida. Decidí involucrarme porque me da impotencia ver que nada funciona.

Le agradezco con humildad a quienes hayan leído este artículo.