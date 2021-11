El Jefe del Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaria de Salud del Municipio de Zárate, Álvaro Battista, en conferencia de prensa alertó sobre la presencia de murciélagos en la vía pública y las medidas que se deben adoptar ante la posibilidad que hayan contraído rabia.

“Si es un murciélago con comportamiento normal, que vuela de noche o está durmiendo no hay que tratar de tocarlos porque no son un peligro de transmisión de rabia. De hecho son especies protegidas, no se puede fumigar, ni matar”, afirmó el funcionario.

“En el caso de que se trate de un murciélago con comportamiento errático, que vuela de día anda en el piso con un aspecto de moribundo, se hace la captura y se lleva al centro de Zoonosis”, añadió y aclaró, “en caso que la gente no se anime a hacer la captura, se recomienda que no se expongan, lo tapen con un recipiente como un balde y comunicarse con Zoonosis o con el área de epidemiología”.

Los números para contactarse son el 03487 443700 Int. 4040 o el 443736.

“La transmisión de la rabia es por el contacto con heridas ya hechas con la saliva del animal infectado, ya sea un perro, un gato o un murciélago; a los murciélagos no hay que matarlos porque son especies protegidas que colaboran mucho con el equilibrio de la naturaleza”, reseñó.