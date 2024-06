Alberto Sileoni tras el cambio en la secundaria: "Por más que no haya repitencia va a haber exigencia"

El titular de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, respondió a las críticas por el cambio en el sistema de escuela secundaria.

Luego de presentar una ambiciosa reforma en educación para la escuela secundaria que incluirá cambios en los contenidos curriculares, modos de enseñanza y el fin de la repitencia, el titular de Educación, Alberto Sileoni, brindó más detalles al aire y salió al cruce de quienes criticaron la propuesta.

"Ya estamos trabajando y se concretará el año que viene o el otro, pero vamos a cambiar los contenidos de las materias, a incorporar Ciencias de la Computación, Robótica y otras… Vamos a hacer un concurso de titularización de cargos de directores", explicó al aire de FM CIELO.

En la Provincia hay 4.700 escuelas secundarias con 1.7 millón de alumnos, que, con estos cambios "va a dejar atrás un paradigma que tiene más de cien años, que es el de la repitencia".

"Por más que no haya repitencia va a haber exigencia", sentenció el funcionario de Axel Kicillof ante las críticas que lanzaron sectores de la oposición, especialmente el PRO. "Un estudiante no va a tener que recursar las materias que ya aprobó, cosa que hoy ocurre. Si hoy cursan 12 materias, aprueba 9 y reprueba 3 tiene que repetir todo el año. Queremos salir de eso, pareciera que queremos entrar en el reino del jolgorio y no es así", detalló.

"Los alumnos con hasta 4 materias no aprobadas van a tener un periodo de intensificación. Serán 15 días para trabajar con lo que se debe y habrá un docente para ayudar", aclaró.

En ese plano, el exministro de Educación de la Nación sostuvo que "a ningún sector, ni a la bibliografía pedagógica la repitencia le parece algo bueno, gran parte de las provincias salió de eso" porque "causa desaliento volver a cursar lo que ya cursaste; una cadena de repitencias genera abandono".

"Hay sectores a los que les molestan los pibes en la escuela, pero también les molestan los pibes en la esquina", disparó Sileoni, al tiempo que evaluó que "la escuela secundaria perdió el sentido, perdió la valoración social" y por eso "tiene que ser un transito atractivo, que movilice; no es menos exigencia".

¿Cómo es la reforma de la escuela secundaria que presentó Alberto Sileoni?

El sistema que presentó Sileoni, comenzará a regir en marzo de 2025. Desde ese momento, la acreditación del aprendizaje será por materia y la calificación será cuatrimestral, como se hace en las universidades.

Esto implica que dejarán de existir las repitencias y, en cambio, los estudiantes deberán volver a rendir solo aquella asignatura que desaprobaron.

La idea es complementar esta modificación con un sistema de acompañamiento intensivo para asistir a quienes más dificultades enfrentan.