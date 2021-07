En el día de hoy el Presidente Alberto Fernández limitó por decreto el traspaso de trabajadores desde las prestadoras sindicales a las prepagas. El Concejal de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, comentó: “Alberto Fernández continúa restringiendo libertades. Todos los días avanza sobre algo más a tal punto que ya un trabajador no va a poder elegir su obra social, y todo para favorecer la recaudación de los gremios. Es inadmisible que un trabajador quede preso de algo que no quiere tener, que no pueda elegir continuar con la obra social o prepaga que tenía y pagaba con esfuerzo.”

El edil también se refirió a la situación actual diciendo: “Ya no son los viajeros al exterior, ahora el gobierno va por los trabajadores a quien los oprime y le saca libertades. Imaginemos que un trabajador despedido y que estaba en una actividad y consigue trabajo ya no va a poder continuar con su obra social, porque se va a tener que afiliar a una nueva de su nuevo gremio. Alguien nos puede decir que va a pasar con los tratamientos médicos en curso. ¿Se lo va a cubrir la nueva obra social?”.

Por último agregó: “lo peor es que quienes deben alzar la voz en defensa de los trabajadores, que son los gremios nada van a decir en su defensa porque esta medida favorece su recaudación aún cuando va en contra de los trabajadores a los que dice defender”.