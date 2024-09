Ahora el Gobierno dice que no va a haber cortes de luz en los hogares este verano

El secretario de Energía de Javier Milei salió a aclarar los dichos de Guillermo Francos sobre los cortes de luz.

A poco de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hablara sobre la posibilidad de que se produzcan cortes de luz programados durante el verano, desde el Gobierno buscaron saltar la polémica y señalaron que no será para hogares, sino para la industria.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, sostuvo que "en lo que es cortes programados se trata de industrias, en ningún momento se está hablando de residenciales".

El funcionario salió a "salvar" al ministro coordinador y explicó a Radio Mitre que "el jefe de Gabinete dice con acuerdos con industrias, es parte de un plan que elaboramos desde hace un tiempo, donde se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia, y con eso alivianar la red".

"Por ejemplo, a una empresa grande, uno desde ahora la avisa que se puede ordenar, de manera que en el verano no produce tanto, baja la carga, y se ordena de otra manera, y por lo tanto ofrece, dice: 'No voy a contratar tanta potencia que necesita el sistema', y va a haber un esquema de remuneración para los que reduzcan, pero voluntariamente, no por imposición", planteó.