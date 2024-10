Agustina Propato pidió que se realice la Audiencia Pública con mayor transparencia por el picódromo: "el municipio debe garantizar reglas claras y que todos podamos participar, eso es fundamental, sin discriminación y con la información necesaria”

La Diputada Nacional de Unión por la Patria, Agustina Propato cuestionó la transparencia del proceso de Audiencia Pública que convocó la Municipalidad en Lima sobre el proyecto de instalación de una pista de carreras "Cuarto de Milla" y deslizó "no se puede limitar la participación de los vecinos es necesario que todos puedan expresarse pero con reglas claras". En ese sentido apuntó que "quienes se anotaron para participar de la Audiencia no recibieron información clara sobre un proyecto que el Ejecutivo Municipal busca acelerar a toda costa en un terreno que no cuenta con la zonificación adecuada, cerca de viviendas y del cementerio una falta total de respeto para quienes van a visitar a sus seres queridos, queremos el desarrollo de Lima con respeto por todos los vecinos y por los que ya no están".

La legisladora nacional puntualizó que si a la municipalidad le "interesa los puestos de trabajo", el intendente Marcelo Matzkin "debería decirle a sus jefes políticos, socios de Milei, que no paren el desarrollo del CAREM, ni desmantelen el plan nuclear como ya lo hicieron con Macri. Intendente es su responsabilidad que la inversión quede en Lima, sin generar un conflicto de intereses que será un derrotero judicial muy caro para todos los contribuyentes".