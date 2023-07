Agustina Propato participó de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner

La Diputada Nacional y precandidata a intendenta por Unión por la Patria, Agustina Propato acompañó al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobernador Axel Kicillof y al precandidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa en la inauguración de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner.

El acto se desarrolló en la localidad de Salliqueló, donde llegará el gasoducto que trae el gas producido por el polo energético de Vaca Muerta. "Dimos un gran paso hacia la independencia y soberanía energética que nos sigue marcando el rumbo para recuperar la dignidad y el bienestar de nuestro Pueblo" comentó Propato.

El Ministro de Economía, Sergio Massa expresó que “hoy es uno de esos días en los que aparece el orgullo de ser argentino. Aunque nos pongan obstáculos o nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía y el futuro de nuestra Nación”.

Por su parte Cristina Kirchner hizo uso de la palabra y enfatizó que “esto no fue magia”, sino que esta obra que corona la “recuperación” de YPF. “Comparto todos los reconocimientos que hizo Sergio (Massa), pero le sumo otro a Pablo González (presidente de la petrolera) porque tuvo un rol importante en todo esto”, esgrimió.

Alberto Fernández fue el último orador del acto y resaltó: "Tenemos gas para nosotros y para exportar. Pero no era posible sin trasladarlo. La decisión de hacer este gasoducto fue tomada por todo nuestro gobierno. Muchas veces quisieron hacerlo y no lo lograron, gracias a Dios eso no pasó ahora. Lo hicimos con recursos nuestros, de todos los argentinos”.