Agustina Propato cuestionó la conformación de las comisiones y le cortaron el micrófono "va en contra de todos los derechos de los argentinos"

La conformación de las comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación este jueves no comenzó de la mejor manera, sino que fue entre gritos y con un fuerte reclamo por parte de los diputados de Unión por la Patria quienes denunciaron que no se aplicó el sistema proporcional D’Hondt para la integración de las mismas y que las “empezaron a constituir informalmente con otros bloques sin anoticiarnos”. Por ello, pidieron que las votaciones de autoridades sean “transparentes” para que no les “roben y no usurpen” los cargos que les corresponden.

La Comisión de Asuntos Constitucionales quedará a cargo del legislador libertario Nicolás Mayoraz (Santa Fe) como nuevo presidente; siendo María Eugenia Vidal (Pro) como vicepresidenta primera; y Karina Banfi (UCR), como secretaria. La vicepresidencia y secretaría segunda quedaron para Unión por la Patria que aún no giró los nombres, al no estar de acuerdo en que no le corresponda la primera vicepresidencia. La moción quedó restablecida tras una votación que mantuvo los nombres que se venían tejiendo.

Al respecto la Diputada Nacional Agustina Propato, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sufrió el corte de su micrófono e interrupción en el uso de la palabra en reiteradas oportunidades y cuestionó "entristece muchísimo esta situación, la verdad que lo que estamos votando en este momento, convalidando, es que lamentablemente nos han robados dos representaciones en esta comisión, lo que significa que tendrá las manos suficientes para hacer pasar por alto todos los avasallamientos de los derechos de la sociedad argentina, estamos vetando lo que garantizaba el control en ese acuerdo político que irá en contra de todos los derechos de los argentinos, de la soberanía productiva, energética, del salario de los trabajadores".

Además planteó "nuestra responsabilidad es denunciar, dejar expresamente denunciado que una vez más, al igual que lo están haciendo con el DNU, con la ley ómnibus, lo que quieren es llevarse puesto todo, quieren sacar a pasear en burro a Unión por la Patria, la decisión es ningunear la representación política de un gran porcentaje de argentinos y argentinas que se sienten representados por esta expresión". Al mismo tiempo enfatizó que "el acuerdo político de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio no le causa mucha gracia a los argentinos que están fuertemente afectados por las medidas que están imponiendo con este paquete de medidas que viene a transformar todo el ordenamiento jurídico y normativo del Estado Nacional".

Propato también lamentó "celebrar de esta manera los 40 años de democracia, me parece que debemos ser realmente respetuoso porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, como le gusta esgrimir ahora al presidente de la Nación, conquistar estos 40 años de democracia y con este acuerdo importantísimo hay grupos beneficiarios que están muy expectantes de que todo esto salga a pesar de que ya están teniendo el beneficio del DNU en funciones legales para ejecutar su gran plan de negocios".

Para finalizar pidió que "nos den las respuestas sobre los fundamentos políticos, sobre cómo están designadas las autoridades y cuál ha sido el criterio de definición para establecer que Juntos por el Cambio, con 6 integrantes en esta comisión, tenga la vicepresidencia primera".