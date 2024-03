Agustina Propato criticó el discurso de Milei "no le habló a la gente y tuvo muchas contradicciones"

La Diputada Nacional de Unión por la Patria, Agustina Propato expresó su opinión sobre el discurso del presidente Javier Milei con el que inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

"Me pareció un discurso bastante más institucional que el que esperaba, que claramente planteó niveles de confrontación a los que nos tiene acostumbrados el presidente pero más solapadamente" señaló Propato. Además calificó el discurso de "muy tribunero" y que evidenció "muchas contradicciones con lo que está pasando y no le habló a los argentinos que después de la devaluación del 118% del salario de los laburantes, ahora son víctimas no de la motosierra si no de la licuadora".

La legisladora nacional enfatizó que "lo que más me impresiona es cómo confronta este discurso con la realidad terrenal que vivimos todos los días los argentinos, habló pocas cuestiones en relación a la política del Ministerio de Capital Humano". En ese marco sobre la política de ayuda con el bono de 70 mil pesos, Propato deslizó "la verdad que no representa una solución y sobre todo para la clase media".

Sobre las consecuencias de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, Propato analizó "ahora todos están planteándose estatizar su vida yéndose a la salud pública porque no puede financiar la privada o a la escuela pública porque no puede financiar la cuota".

Por último explicó que "coincido con muchos puntos del decálogo, salvo con el primero que es más tribunero, que deberían ser atendidos con discusiones profundas y no con la superficie que siempre nos plantean porque si después de estos temas que muchos estaban incorporados a la ley Ómnibus y pretenden sacarlos en 5 minutos, no voy a estar de acuerdo".