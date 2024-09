Agostina Hein no participará del Campeonato Sudamericano de Natación

Agostina Hein iba a participar con el equipo nacional que competirá en el Campeonato Sudamericano de Natación, del 30 de septiembre al 4 de octubre en Cali, Colombia.

El mismo iba a ser retorno a las competencias internacionales de Hein tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos. Se esperaba que la nadadora participará en las pruebas de 400 metros combinados, en los 400 y 800 metros libres.

En su página de Instagram Agostina Hein comunicó: “Quería contarles que debido a una operación que vengo posponiendo hace mucho, me veo obligada a no estar presente en el sudamericano de mayores en Cali”.

Además, agregó: “Esto es algo que no me permite dar lo mejor de mí y estar al 100% para representar a mi bandera, por lo que mi equipo de trabajo y mi familia me aconsejó para poder operarme”.

Quedará esperar la recuperación y el retorno de la nadadora campanense que finalmente cerró el mensaje con: “Estoy triste por no poder representar a mi país, pero feliz de tener a las mejores personas al lado mío y una gran federación que me entendió siempre”