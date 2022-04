Martín, un vecinito zarateño, tenía un sueño. Adaptar su silla de ruedas, con la que debe movilizarse, a un monopatín eléctrico para ganar en independencia de movimientos. El panorama no era halagador, en principio las respuestas eran que no era posible o muy costosa pero, en el camino se cruzó un mago... No de ficción ni que saca conejos de la galera, apareció ese ser solidario que con dos hierros es capaz de construir la más generosas de las sonrisas...

"El contacto me lo dio un amigo y bueno, Martín me contó lo que quería", le cuenta al cronista de Enlace Crítico, Adrián Bernabé, el mago.

"No era fácil, hubo que inventar una adaptación para la silla y llevó como diez días pero el resultado fue fantástico. Aunque lo más fantástico fue la sonrisa de Martín, te llenaba el alma", dice y se emociona.

"Ni bien lo colocamos funcionó a la perfección y la carita del pibe era increíble", remarca y añade, "la vida independiente y la mayor autonomía en las personas con discapacidad tienen que ver con que tengan la libertad para realizar sus actividades y tomar sus propias decisiones y de nosotros tienen que recibir el apoyó y el acompañamiento para enfrentar los desafíos que se les presentan cada día".

"Una sociedad inclusiva es responsabilidad de todos", afirma.

Que decir... ¡Gracias Gigante!, gigante por tú alma generosa.