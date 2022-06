Hagamos un trato

Compañera, usted sabe que puede contar conmigo

no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo

Si alguna vez advierte que la miro a los ojos

Y una veta de amor reconoce en los míos

No alerte sus fusiles, ni piense: ¡qué delirio!

A pesar de la veta, o tal vez porque existe

Usted puede contar conmigo

Si otras veces me encuentra huraño, sin motivo

No es flojera, igual puede contar conmigo

Pero hagamos un trato: yo quiero contar con usted

Es tan lindo saber que usted existe

Y cuando digo esto digo contar

Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco.

No es para que acuda, presurosa, en mi auxilio

Sino para saber, a ciencia cierta

Que usted sabe que puede contar conmigo

Mario Benedetti

"No hubo acuerdo".

"No se llegó a un acuerdo".

"Las partes no acordaron".

"No se firmó el acuerdo".

¿No hay acuerdos?

¿O subyace a los "no acuerdos" el acuerdo de no acordar?

¿Qué realidad estamos viviendo en el país y en el mundo?

¿La realidad de la falta de acuerdos?, ¿o la realidad aberrante de acuerdos no dichos para no acordar en detener y revertir acciones y procesos destructivos?

Los niños (pensamos, para simplificar, en dos niños) cuando planean jugar a algo se dicen el uno al otro: "dale que yo… y dale que vos". "Dale y entonces esto era una…". "Sí y acá estaba el…". "Y entonces venía…".

Y así, en ese intercambio, cooperativamente, van construyendo el juego. Están dialogando inteligentemente y están potenciando sus respectivas inteligencias.

El niño en su espontaneidad nos muestra una posibilidad humana que alienta y alimenta nuestras esperanzas.

Cuando estos niños organizan el juego y distribuyen lugares (papá, mamá, hijo, hija, maestro, maestra, alumno, alumna, vendedor, cliente…) saben que se trata de un juego y que con la finalización del mismo cada uno vuelve a su lugar real en la vida real.

Cuando juegan, no pierden conciencia de su identidad. Si un niño es realmente llamado por su mamá, por ejemplo, con su nombre real, no con el nombre adjudicado en el juego, ese niño responde (en el ejemplo, a su mamá). Sabe diferenciar su yo de realidad de su yo lúdico (su yo en el juego).

Ocurre que los adultos, en la vida familiar, en la vida institucional, en la vida social, habitualmente sin darnos cuenta, de manera no explicitada, llevamos a cabo un "dale que", y se nos ha pasado desapercibido. Entonces vivimos los papeles distribuidos con la total convicción de ser "eso".

Alguien es Director o Directora de escuela también cuando está en el supermercado comprando.

Tal persona es buena y colaboradora y tal otra descortés y egoísta.

Incluimos de hecho a los niños.

Entonces este hijo es "dócil y obediente" y este otro "es rebelde e inmanejable".

Este alumno es cumplidor. Este otro no entiende lo que se le dice.

Esta persona es Diputado o Senador y parece lógico que pase primero en la fila (de lo que sea) porque obviamente está muy ocupado en asuntos fundamentales.

Tal persona es hijo de un papá y una mamá cartoneros, así que mejor cuidarse de él.

Y así…

Algunos de esos "dale que", son acuerdos olvidados.

Muchos de esos acuerdos olvidados (porque, tal vez, han pasado desapercibidos) consisten en no estar de acuerdo.

Si ese acuerdo para no estar de acuerdo no ha pasado desapercibido, ha sido explícito entre los que lo han formulado y ocultado a los demás, no es olvidado y tiene fines sectoriales, personales, contraproducentes para la mayoría, estamos en presencia de una acción manipuladora, psicopática, perversa.

Cualquiera sea la situación (sin negar las diferencias de gravedad entre las mismas) lo cierto es que estamos muy cansados de escuchar que "no se llegó a un acuerdo".

Porque mientras tanto nuestras vidas se siguen afectando negativamente como consecuencia de ello.

Con más razón, entonces, se hace necesario que profundicemos los acuerdos posibles entre nosotros.

El "hagamos un trato" de Mario Benedetti.

El "dale que" creativo, constructivo, cooperativo de los niños, como ellos, sin pérdida de la conciencia de nuestra identidad.

Una persona me relataba cómo, después de una muy fuerte tormenta, los vecinos de su barrio, niños incluidos, se habían puesto de acuerdo para trabajar conjuntamente en la reparación de la plaza y de todo lo que había sido afectado por la tormenta.

Llevaron a cabo ese acuerdo.

Y el sentimiento predominante fue la alegría.

Y, además de los objetos reparados, una profunda emoción fue el resultado.

Una emoción que permanece y se reactualiza con el recuerdo.

Acuerdos como ese podemos hacer "nosotros".

¿Dale?