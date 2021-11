Convertirnos en padres y ocupar un rol primordial dentro de la vida de un niñ@ nos enfrenta a desafíos imaginados, esperados o idealizados siempre en función de su bienestar.

La presencia de eventos significativos que irrumpen de forma inesperada e implican la exposición al mayor grado de vulneración en niñ@s y adolescentes nos derrumba, nos pone en jaque, nos interpela y nos paraliza.

El abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor/a (un adulto/a conocido/a o desconocido/a, un/a pariente u otro/a niño/a o adolescente) o la gratificación de un observador/a.

Acompañar a nuestr@s niñ@s se vuelve una tarea primordial, pero muchas veces ante lo inimaginado no sabemos cómo?

Acompañar, sostener y contener se vuelven la base de nuestro quehacer. Escuchar se vuelve la tarea más importante, escuchar sin juzgar, escuchar sin castigar, escuchar sin retar, escuchar dando lugar a que el niñ@ despliegue sus vivencias, emociones y sensaciones.

No invadir, es cierto que nuestros mayores temores cobran vida y en ellos necesitamos saber y que nos cuenten todo lo que les ocurrió o todo lo que sienten. Sin embargo propiciar un entorno hostil o de presiones no se ubica en la vereda de acompañarlos a transitar lo padecido.

Muchas veces las reacciones impulsivas y descontroladas de los adultos producen efectos nocivos en los niñ@s y limitan su capacidad de expresión.

Las vivencias de abuso sexual infantil ponen a los niñ@s como principales protagonistas y testigos de sus propias vivencias. Debemos propiciar un entorno empático, de seguridad y afectivo. No es necesario que todos los miembros de la familia conozcan cada detalle de lo acontecido. El niñ@ eligió depositar eso tan propio y tan sensible solo en aquellas figuras con las que siente confianza y seguridad. No vulneremos sus elecciones.

Tené presente que sos el adulto, que es una situación de máxima vulnerabilidad y que tu niñ@ necesita confiar y creer en vos del mismo modo que vos debes hacerlo.

Cuando te sientas agobiad@, desbordad@ , con angustia, tristeza o irá, busca sostenerte en un entorno saludable para poder seguir acompañando a tu niñ@ como lo necesita. Esto no implica reprimir tus emociones ni restringir aquello que sentís sino que puedas direccionarlo de manera adecuada.

Los adultos deben saber que las niñas y los niños, en la gran mayoría de los casos no mienten ni fantasean, que no pueden reproducir situaciones de victimización sexual que no han padecido.

La realización de una denuncia formal también forma parte de este acompañamiento. La denuncia además de ser un recurso judicial, es una herramienta de visibilización y nos dan la posibilidad de darle validez a las vivencias padecidas.

La denuncia posibilita la asistencia inmediata, por un equipo interdisciplinario que evaluará el riesgo de la situación y brindará contención psicológica a fin de garantizar la protección y la salud de la víctima.

Frente a cualquier inquietud o necesidad de buscar orientación es importante que consultes con un profesional idóneo.

Lic. Pamela Sol Aguilera MP: 20542

Lic. Julia Civitelli MP: 20507

Fuente :