Abel Furlán: "Cristina nos puso a todos en campaña sin tener candidato"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lamentó la ausencia de la CGT y señaló que la central obrera "anda a los tumbos y perdida" por la falta de un proyecto de país.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, destacó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, puso al Frente de Todos "en campaña sin tener un candidato".

"Ha ocurrido un hecho enorme, brillante, como no podía de ser otra manera viniendo de nuestra conductora, de Cristina: nos puso a todos en campaña sin tener un candidato. Éso en política tiene un valor enorme", sostuvo el referente sindical, al analizar el acto que encabezó la titular del Senado el pasado jueves en Plaza de Mayo.

En diálogo con Borroni Cuenta Nueva, el programa que conduce Fernando Borroni en La990, el líder metalúrgico agregó: "Nos puso a todos en campaña. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que discutir y no tenemos candidato. Es un hecho inusual en la política y brillante de parte de Cristina".

"El peronismo, más allá de todo lo que puedan decir, y el Frente de Todos siguen siendo las fuerzas más representativa y de mayor militancia en el país", destacó Furlán.

Al ser consultado sobre la ausencia de la CGT en el acto, el secretario general de la UOM explicó: "Responde a lo que Cristina hoy entiende que tiene que ser nuestro principal objetivo por la falta de propuesta y de modelo de país".

"El movimiento obrero anduvo perdido en los momentos en que no tuvo proyecto de país. Cuando tuvo síntesis del modelo de país que quería no tenía confusiones y sabía para dónde tenía que ir. Cuando eso no sucedió, cuando el movimiento obrero no tiene un ámbito de debate, de construcción de ese modelo de país andamos a los tumbos y perdidos: es eso lo que nos está pasando", lamentó.

Y profundizó: "Lamento mucho que no se haya entendido el momento histórico de este jueves por parte del movimiento obrero. Es lo que no pasa y lo tenemos que debatir, consensuar, corregir".

Además, Furlán también se refirió al debate respecto a si el Frente de Todos debe tener un candidato de consenso o dirimir entre varios precandidatos: "Lo más importante es el proyecto, son los ejes que nos dejó Cristina para trabajar. A partir de ahí construyamos cualquier cosa, pero siempre convencidos y conscientes de que tenemos que ir por ahí".

"No está muy difícil para acertar quiénes pueden ser. No sabemos quién puntualmente, pero sabemos que saldrá de entre tres o cuatro compañeros", manifestó.

Y concluyó: "Sé lo que tengo que hacer, lo que le tengo que transmitir a mis compañeros. Éso era muy importante tenerlo y es lo que logró Cristina el jueves".

Escrito por Noticias Argentinas