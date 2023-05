Abel Furlán aseguró que "la CGT no tiene un proyecto" de país y pidió un debate interno

El secretario general del la UOM cuestionó a la central sindical conducida por el triunvirato y sostuvo que "se perdió una oportunidad histórica de participar de un acto" como el que encabezó la vicepresidenta en Plaza de Mayo.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, pidió este martes “un debate interno” en la Confederación General del Trabajo (CGT) con el objetivo de “discutir un programa” de gobierno porque “hoy", la central obrera "no tiene un proyecto” de país.

“La CGT se debe un debate interno. Se debe debatir un programa de gobierno porque no debe ni puede mirar para el costado. Hoy, la central obrera no tiene un proyecto de país”, señaló Furlán en declaraciones a radio AM 750.

En sus cuestionamientos a la entidad sindical conducida por el triunvirato conformado por los gremialistas Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Trabajadores de estaciones de servicio) y Pablo Moyano (Camioneros), el titular de la UOM sostuvo que “la CGT se perdió una oportunidad histórica de participar de un acto" como el que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 25 de Mayo en la Plaza de Mayo, donde se conmemoró el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

"Es importante lo que propone Cristina (Fernández de Kirchner) porque no solo hay que construir la victoria de un candidato en estas elecciones. Tenemos que tener un proyecto de país y consensuarlo para luego aplicarlo. Hay que ganar, pero después hay que tomar decisiones. Esa no es una tarea sencilla”, sostuvo el gremialista.

Además, Furlan aseguró que "en el fondo del corazón" anhela que la Vicepresidenta se postule en las próximas elecciones para un tercer mandato al frente de la jefatura de Estado.

En una crítica al Gobierno nacional, el sindicalista metalúrgico consideró que “hay un problema de distribución de la riqueza y eso es difícil de entender en un gobierno peronista”.

“Cuatro vivos se están llevando nuestras riquezas y eso es injusto. El peronismo siempre mostró rebeldía ante esto y hoy no lo está haciendo”, cuestionó.

En esa línea, Furlán destacó que “las veces que la puja distributiva estuvo a favor de los trabajadores siempre hubo tensiones”, y recordó que al expresidente Juan Domingo Perón “lo metieron preso (en 1945, cuando era secretario de Trabajo) y le bombardearon la Plaza de Mayo (en 1955) y ahora Cristina está pagando por eso mismo”.

Al finalizar, el secretario general de la UOM pidió “cuidar el consumo interno” y alertó que “acá hay sectores de poder que quieren someter a la Argentina a las peores situaciones”.

(TELAM)