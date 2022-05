Juan Emanuel Aguirre tenía 25 años y era padre de Matías, Sol y Joel de 2, 7 y 8 años. Vivían en Las Praderas, un barrio humilde de las afueras de Campana y sobrevivían con lo que pudieran producir con un precario horno para fabricar ladrillos comunes.

El 17 de mayo del 2011 un patrullero del Comisaría 1º de Campana se acercó a “pedirles” la “donación” de 3000 ladrillos Juane (tal su sobrenombre familiar) se negó. La respuesta no se hizo esperar, ante semejante “desacato a la autoridad “era necesario un escarmiento ejemplificador.

A los pocos días, el 21 de mayo del 2011, se lo llevaron preso. Así fue que el último en verlo con vida dentro dela Cría.1º de Campana fue uno de sus sobrinos, que lo fue a visitar, en donde le habían dicho que, “era cuestión de horas....”, en breve iba a salir en libertad.

"Cuando arranqué con este largo camino de pedir justicia creía que la iba a conseguir, hoy me doy cuenta que no es así porque choque contra una pared que es la del hombre que se llama justicia como el fiscal Montani, que cuando lo conocí creí que era una persona honesta pero es del sistema. Un sistema hipócrita corrupto.

Hoy hace 11 años que vengo pidiendo a gritos justicia por la muerte de mi hermano Juan Emanuel Aguirre y ya se que realmente no existe, porque el día que te mataron a vos nos mataron realmente a todos y no solo a vos Juane, porque así te decíamos, porque realmente creo en este país donde la justicia no existe espero que algún día cambie porque si en 11 años aprendí mas de leyes que lo que realmente estudié en mi vida, hoy me doy cuenta que por ahí no sirve para nada quemar gomas, hacer bochinche, si no te dan bola, además como el señor Montani me dijo un día, usted si quiere puede venir toda la semana a escracharme a mi no me molesta.

Con fiscales tan fríos y caraduras que podés hacer si el sistema los protege, hoy se que mañana van a archivar la causa ipp 18-00-2704-11,caratulada "av,causal de muerte, victima Juan Emanuel Aguirre" y realmente nadie va apagar por una muerte absurda porque para el fiscal la policía hizo su trabajo muy bien, que consiste en golpearte hasta la muerte en un calabozo a oscuras, con un bolsa en la cabeza y 20 tipos golpeándote hasta decir basta. ¿Cómo te defendés así, hoy todo sigue igual ahora el que se tiene que cuidar soy yo porque en cualquier momento me toca a mi porque en un país, donde denuncias una injusticia la policía tarde o temprano te las hacen pagar, así me dijo un policía honesto que moraleja ¿no?. Porque es feo sentarme frente a una foto en el cementerio y pedirte que me des una mano para encontrar justica hermano hoy veo a tus hijos que van a creciendo sin un padre por eso trato de ocupar tu vacío .

En este País no podes pedir justicia ¿PARA QUÉ? SI NO LA ENCONTRAS. LA JUSTICIA PARA LOS POBRES NO EXISTE PORQUE EL SISTEMA TE MATA Y LA JUSTICIA LOS PROTEJE 21/5/2011 A 21/5/2022 ARGENTINA CIEGA SORDA Y MUDA....", decía Juan, su hermano, mediante un comunicado de prensa.