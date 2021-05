Para estimar la máxima de contagios durante la segunda ola de coronavirus en el país, investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) volvieron a utilizar su modelo de cálculo matemático, que toma en cuenta el tiempo medio entre dos infecciones consecutivas en una misma población. Según este modelo, el pico de la segunda ola ya se habría alcanzado tanto a nivel nacional como provincial.

Según las estimaciones del Modelo de Contagios Generalizado (MCG) desarrollado por la universidad bonaerense, el máximo se registró al producirse un caso cada 3.16 segundos desde el 1° de marzo pasado en Argentina. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se produjo el 30 de abril pasado con un contagio cada 6.12 segundos, dijeron los investigadores, según consigna Télam.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el pico se registró el 1 de mayo, al producirse un contagio cada 24.51 segundos, mientras que días atrás Córdoba llegaba a su máximo con un contagio cada 44.9 segundos.

Para elaborar el modelo, los expertos también recaban datos de la movilidad en la población, indicada por el desplazamiento registrado en los dispositivos celulares. En este sentido, observaron "un aumento de un 10% de la movilidad respecto del registro en el mes de enero, lo que provocó la suba de contagios".

Además, indicaron que la movilidad también es cerca de un 10% mayor a la que se registró en el pico de la primera ola, durante el mes de octubre, y advirtieron que, de no revertirse este comportamiento, "no se esperan grandes variaciones en el número de infectados diarios".

“Nuestro indicador aumenta apenas centésimas de segundo por día. Un mayor aumento solo se lograría con una mayor restricción de movilidad", sostuvieron los investigadores de Ingeniería en Computación.

El Modelo de Contagios Generalizado de la UNTREF

Desarrollado por el doctor Néstor R. Barraza, la doctora Verónica Moreno y el ingeniero Gabriel Pena, el modelo aporta el indicador Mean Time Between Infections (MTBI), que mide el promedio del tiempo que transcurre entre dos infecciones consecutivas en toda la población, correspondan o no al mismo individuo y estén o no separadas en distancia. Este indicador se mide en unidad de tiempo y se obtiene de los datos de infectados.

Al comienzo de la epidemia, este indicador va disminuyendo su valor, ya que las infecciones se producen cada vez más rápido, y al alcanzarse el pico en la tasa de contagios (número de infecciones por día) asume un valor casi constante.

Luego del pico, explican desde la universidad, comienza a aumentar su valor, ya que las infecciones se producen más esporádicamente. "De lo que se desprende que predecir el mínimo de este indicador equivale a predecir el momento en que se produce el pico en la tasa de contagios de la población", argumentan.