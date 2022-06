Por Kary Grill

Cada año, en distintas partes del mundo, ocurren incendios. Bosques, ciudades, fábricas. A veces los causa el hombre, por ambición, por malicia, por accidente. Otras, los causa la naturaleza. No podemos saber o comprender las razones por las que se origina un incendio, y tampoco podemos hacer más que admirar, la labor de aquellos que eligen ir contra el fuego, presentar batalla y arriesgar su propia vida.

El fuego no sabe de territorios, ni de límites. No reconoce fronteras, ni clases sociales. Cuando toma un terreno arrasa con todo a su paso, en cualquier parte del mundo. Pero por fortuna, también están ellos, que como el buen colibrí llevan gotas de agua para apagar el incendio.

Hace poco ardían los Esteros del Iberá, en Corrientes, Argentina. Fueron muchos días, más de un mes de una lucha constante por apagar los focos que se extendían y se multiplicaban.

Muchos creímos entender la magnitud de lo que ocurría viéndolo a través de los noticieros, pero ellos, estaban ahí. Una vez más frente al fuego. Sin miedo o muertos de terror, pero batallando entre el calor de las llamas y del verano que parecía empeñado en jugarles en contra…

Es inexplicable el dolor de ver tantos animales, tantas especies luchando por sobrevivir, corriendo confundidas, o simplemente entregándose a morir. Como tampoco se puede explicar la entrega de estos hombres y mujeres que van y arremeten contra las llamas. Y uno que ve el espectáculo desde afuera sabe que no van a poder, entonces comienza el ruego. Y ahí no importa si se cree o no en Dios.

No importa la religión, la creencia, o la costumbre. Importa desear con todas las fuerzas que llegue la lluvia. Y todos, sin importar la fe, esperamos un milagro. Ese milagro que apague las llamas, que extinga el fuego y traiga alivio a la tierra.

Después de muchos días, el milagro llega. Lloramos, nos emocionamos, vemos por la tele los abrazos, sentimos las plegarias y otra vez, están ellos, LOS BOMBEROS, quienes como un escuadrón de colibríes, mientras todos esperamos el milagro, ellos hacen TODO para que suceda.

¡GRACIAS!