El Torneo de la Liga Argentina se encuentra en su estaba de receso pero rápidamente cuando comience el 2022 los equipos regresarán a los entrenamientos ya que todavía resta mucho por jugarse.

En este sentido debemos decir que Zárate Basket ya tienen confirmadas las fechas de sus próximos 6 encuentros, de los cuales protagonizará tres como local y otros tres de visitante.

Primero el equipo de Anglese jugará en el sur del país para luego protagonizar tres cotejos de manera consecutiva en casa, finalizando el primer mes del 2022 en la ciudad de La Plata.

El calendario de enero

-Viernes 7: vs. Deportivo Viedma (V).

-Domingo 9: vs. Del Progreso (V).

-Viernes 14: vs. Pergamino (L).

-Domingo 16: vs. Ciclista de Junín (L).

-Viernes 21: vs. Parque Sur (L).

-Sábado 29: vs. Gimnasia La Plata (V)

Prensa Zárate Basket