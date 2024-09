Zárate Basket debuta contra Boca

El 12 de octubre será el día indicado para que el equipo de Zárate Basket comience su segunda participación en la máxima categoría del básquet argentino.

Desde el departamento de prensa del club zarateño informaron que el equipo de Anglese ya conoce días y rivales de sus primeros compromisos y en ese sentido debemos decir que el debut será ante Boca jugando en calidad de visitante.

Recién el primer juego en Zárate será el 17 de octubre cuando ese día reciban a los cordobeses de Independiente de Oliva.

Los primeros 5

Así comenzará Zárate Basket su segunda participación en la Liga:

12/10 vs. Boca (V)

17/10 vs. Independiente Oliva (L)

23/10 vs. Peñarol Mar del Plata (L)

4/11 vs. Olímpico de La Banda (V)

6/12 vs. Riachuelo de La Rioja (V)