Por Rodrigo González Miranda... Lima FC goleo 6 a 0 a su par de Almirante Brown, un resultado que nadie se esperaba por el rival y por la mínima diferencia que llevaba el visitante .

Partido chato donde a pesar de la goleada no tuvo llegadas de gran peligro. Lima supo pegar primero aprovechando una falla terrible del fondo visitante, ese gol abrió el partido donde el local aprovecho cada error de Almirante.

Cada gol de las limeñas fueron puñaladas cuando el visitante quiso reaccionar.

Lima supo cuando golpear y así liquidar el partido en cada ataque, no desperdicio las que tuvo y siempre supo que el descenso estaba en juego. Las chicas de Lima supieron leer el partido que vino a proponer el visitante, que fue solo defenderse e intentar sorprender al local, pero no logró su propósito y lo llevó a varios errores que les costó el partido y el descenso de categoría a la Primera C.

Lima FC e de Primera B, y si bien se festejo, deja un sabor amargo por el mal torneo y deberá replantearse para no pasar por lo mismo el campeonato que viene.

