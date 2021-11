Conmemorativo al 93º Aniversario del Club Náutico Zárate, se confirmó la fecha de realización de este importante Torneo, que se lleva a cabo anualmente en la Institución.

Invitamos a toda la comunidad ajedrecística a participar del tradicional “XIV Torneo Abierto de Ajedrez “Salvador Calí”, a realizarse el sábado 20 de noviembre, a partir de las 09.00hs en el SUM Deportivo del Club Nautico Zárate.

Esta importante competencia que lleva a cabo la Escuela de Ajedrez del CNZ, a cargo del Profesor Fernando Romano, espera una gran cantidad de jugadores del deporte ciencia, provenientes de Zárate, Campana, Pilar, Escobar, San Pedro, Capilla del Señor, entre otros. Es importante destacar que la inscripción es totalmente gratuita y se espera una muy buena concurrencia de chicos.

Estos fueron los campeones año por año del certamen: Laureano Rissotti (2007), Diego Campagnoni (2008), Federico Ciurlanti (2009), Lucas Moreda (2010), Alejandro Scarzello (2011), Lucas Moreda (2012), Lucas Moreda (2013), Noé Sotelo (2014), Lucas Moreda (2015), Enrique Contessotto (2016), Enrique Contessotto (2017), Alejandro Scarzello (2018), Carlos David Gómez (2019) y 2020 no se disputó.

Los esperamos para disfrutar del Aniversario del Club, a orillas del río y en un lugar único.

Categorías promocionales

Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16

Ritmo de juego: sin tiempo límite de reflexión.

Premios para los 10 primeros puestos en cada Categoría.

Categoría Libre

Ritmo de juego: 15’ por jugador para toda la partida.

Premios: Copas para los primeros puestos.

El Club posee muy buenas instalaciones que están a disposición para pasar un excelente día mientras se disputa.