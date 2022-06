Por la 10° fecha del Nivel “B” Damas de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), los conjuntos del Club Náutico Zárate recibieron en el estadio “Jorge O. Giovagnoli” la visita del Club Ferro Carril Oeste.

La tira demostró paridad y las chicas de Caballito se llevaron los tres primeros juegos (Sub 12, Sub 13 y Sub 14), pero Náutico obtuvo triunfos en Sub 16, Sub 18 y Sub 21.

Los elencos de la ribera fueron dirigidos por Stefanía Rodríguez Schatz, Nerina García y Luciano Cianfanelli.

Con estos resultados, Náutico se mantiene en el tercer puesto con 102 unidades (junto a MUPOL), fruto de 37 victorias y 20 derrotas, en 57 presentaciones. Ahora el próximo sábado y por la 11° fecha el “ancla” jugará de visitante ante Scholem.

El resumen de cada División:

*Sub 12: Náutico 2-3 Ferro (15-14, 14-12, 7-15, 10-15 y 15-17.

*Sub 13: Náutico 0-3 Ferro (7-15, 10-15 y 13-15).

*Sub 14: Náutico 1-3 Ferro (21-25, 25-3, 19-25 y 23-25).

*Sub 16: Náutico 3-1 Ferro (25-17, 16-25, 25-22 y 25-19).

*Sub 18: Náutico 3-0 Ferro (25-14, 25-20 y 25-19).

*Sub 21: Náutico 3-0 Ferro (25-23, 25-23 y 24-14).