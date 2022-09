Muy buena Tira de Formativas para Club Náutico Zárate ante La Matanza, por la 6° fecha de la Ronda Campeonato del Nivel Damas de la Federación Metropolitana de Voleibol.

Las chicas del “ancla” se hicieron fuertes en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli” para posicionarse en el segundo puesto de la Tabla con 63 unidades (24 ganados y 12 perdidos). Ahora en su próximo compromiso las chicas de Náutico visitarán a Lomas del Mirador.

Resultados

-Sub 12: Náutico Zárate 3 vs 1 La Matanza. Parciales: 15-10, 14-15, 15-5 y 15-10.

-Sub 13: Náutico Zárate 3 vs 2 La Matanza. Parciales: 13-15, 15-3, 12-15, 15-10 y 15-4.

-Sub 14: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza. Parciales: 25-16, 25-12 y 25-7.

-Sub 16: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza. Parciales: 25-6, 25-10 y 25-16.

-Sub 18: Náutico Zárate 2 vs 3 La Matanza. Parciales: 27-25, 25-21, 14-25, 19-25 y 12-15.

-Sub 21: Náutico Zárate 1 vs 3 La Matanza. Parciales: 25-18, 21-25, 23-25 y 27-29.