Los Caballeros cosecharon tres victorias en su visita a Defensores de Moreno, mientras las Damas lograron también tres triunfos ante Presidente Derqui.

El pasado fin de semana se desarrolló la quinta fecha del Campeonato Oficial de Divisiones Inferiores que organiza la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) y del cual participa el Club Ciudad de Campana, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Los Caballeros, que compiten en el Nivel A, visitaron a Defensores de Moreno en una jornada en la que obtuvieron tres victorias y sufrieron tres derrotas.

Los resultados por categoría fueron los siguientes:

Sub 12: Defensores de Moreno 1 – Ciudad de Campana 3.

Sub 13: Defensores de Moreno 0 – Ciudad de Campana 3.

Sub 14: Defensores de Moreno 3 – Ciudad de Campana 0.

Sub 16: Defensores de Moreno 2 – Ciudad de Campana 3.

Sub 18: Defensores de Moreno 3 – Ciudad de Campana 2.

Sub 21: Defensores de Moreno 3 – Ciudad de Campana 1.

Por su parte, las Damas, que participan del Nivel C1, recibieron la visita de Presidente Derqui en el gimnasio de Chiclana 209, donde obtuvieron tres victorias y sufrieron dos derrotas.

Los resultados por categorías fueron los siguientes:

Sub 13: Ciudad de Campana 3 – Presidente Derqui 2.

Sub 14: Ciudad de Campana 1 – Presidente Derqui 3.

Sub 16: Ciudad de Campana 0 – Presidente Derqui 3.

Sub 18: Ciudad de Campana 3 – Presidente Derqui 0.

Sub 21: Ciudad de Campana 3 – Presidente Derqui 2.

Este fin de semana, los equipos Tricolores no verán acción, dado que el campeonato hace una pausa por Semana Santa. Así, retomarán la actividad el siguiente fin de semana: los Caballeros serán locales frente a Boca Juniors el sábado 23 de abril, mientras las Damas visitarán a Club Italiano de Escobar el domingo 24.