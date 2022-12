Tuvo lugar en el gimnasio "Jorge Giovagnoli" del Club Náutico Zárate la última fecha de la Ronda Campeonato del Nivel “B” Damas. En esta oportunidad las chicas del "ancla” jugaron ante Municipio de Lomas de Zamora.

Tras los resultados las zarateñas culminaron su participación de la temporada en el 5° puesto con 115 unidades, producto de 48 victorias y 35 derrotas.

Resultados

-Sub 12: Náutico Zárate 2 vs 3 M. Lomas (14-15, 15-12, 15-12, 12-15 y 11-15).

-Sub 13: Náutico Zárate 1 vs 3 M. Lomas (12-15, 15-8, 14-15 y 14-15).

-Sub 14: Náutico Zárate 3 vs 1 M. Lomas (25-12, 20-25, 25-18 y 25-16).

-Sub 16: Náutico Zárate 0 vs 3 M. Lomas (20-25, 22-25 y 9-25).

-Sub 18: Náutico Zárate 0 vs 3 M. Lomas (12-25, 22-25 y 15-25).

-Sub 21: Náutico Zárate 0 vs 3 M. Lomas (24-26, 22-25 y 14-25).

Posiciones Finales: 1°) M. Lomas (161pts), 2°) Ferro (154pts), 3°) Urquiza (140pts), 4°) C. Italiano (135pts), 5°) Náutico Zárate (129pts), 6°) MUPOL (115pts), 7°) La Matanza (100ps) y 8°) Defensores de Banfield (99pts).