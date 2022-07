El fin de semana las Divisiones Formativas del Club Náutico Zárate jugaron de visitante ante San Gregorio, por la 13° fecha del Nivel “B” Damas de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Los equipos de la ribera, dirigidos por Nerina García, Stefanía Rodríguez Schatz y Luciano Cianfanelli, consiguiendo tres triunfos y tres derrotas.

De esta manera el “ancla” marcha en la 4° posición de la competencia, con un registro de 46 victorias y 29 derrotas, sumando así un total de 130 puntos.

Ahora el próximo compromiso será el sábado ante jugando en casa ante el elenco de Lanús por la 14° fecha.

Resultados

-Sub 12: San Gregorio 0 vs 3 Náutico Zárate. Parciales: 10-15, 10-15 y 13-15.

-Sub 13: San Gregorio 3 vs 1 Náutico Zárate. Parciales: 15-10, 15-6, 13-15 y 15-8.

-Sub 14: San Gregorio 3 vs 0 Náutico Zárate. Parciales: 25-20, 25-15 y 26-24.

-Sub 16: San Gregorio 3 vs 1 Náutico Zárate. Parciales: 25-19, 27-29, 25-18 y 25-20.

-Sub 18: San Gregorio 1 vs 3 Náutico Zárate. Parciales: 25-22, 18-25, 17-25 y 15-25.

-Sub 21: San Gregorio 0 vs 3 Náutico Zárate Parciales: 16-25, 11-25 y 24-26.