Vóley: las categorías juveniles del Club Ciudad tuvieron un gran domingo

Los Caballeros sacaron la tira frente al Club Italiano, mientras las Damas lograron cinco victorias ante Vélez Sarsfield “C”.

Las categorías juveniles masculinas y femeninas del Club Ciudad de Campana volvieron a tener acción por el Campeonato de Inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Y disfrutaron de un domingo casi perfecto en cuanto a resultados: once victorias en doce partidos.

Por la 2ª fecha del Nivel B de Caballeros, los Tricolores visitaron a Club Italiano, sacando la tira completa con los siguientes marcadores:

• Sub 12: Club Italiano PP – Ciudad de Campana PG

• Sub 13: Club Italiano PP – Ciudad de Campana PG

• Sub 14: Club Italiano PP – Ciudad de Campana PG

• Sub 16: Club Italiano 1 – Ciudad de Campana 3

• Sub 18: Club Italiano 0 – Ciudad de Campana 3

• Sub 21: Club Italiano 1 – Ciudad de Campana 3

En tanto, por la 2ª fecha del Nivel D2 de Damas, las Tricolores recibieron la visita de Vélez Sarsfield “C”, logrando cinco victorias a lo largo de la jornada. Los marcadores fueron:

• Sub 12: Ciudad de Campana 2 – Vélez “C” 0

• Sub 13: Ciudad de Campana 0 – Vélez “C” 2

• Sub 14: Ciudad de Campana 2 – Vélez “C” 1

• Sub 16: Ciudad de Campana 2 – Vélez “C” 0

• Sub 18: Ciudad de Campana 2 – Vélez “C” 1

• Sub 21: Ciudad de Campana 2 – Vélez “C” 0

Con estos resultados, ambas tiras quedaron al frente de sus respectivas zonas en esta Rueda Clasificación del Campeonato de Divisiones Inferiores de la FMV.

Los próximos compromisos para ambas ramas serán el sábado 22 de abril: los Caballeros recibirán la visita de Benito Quinquela Martín, mientras las Damas visitará a Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).