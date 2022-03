Por la 2da fecha del Torneo de Divisiones Formativas del Nivel “B” Damas de la Federación Metropolitana de Voleibol (FMV), Náutico Zárate recibió la visita de Harrods en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli”. El “ancla” fue dirigido por Nerina García, Stefanía Rodríguez Schatz y Luciano Cianfanelli, logrando tres triunfos (Sub 16, Sub 18 y Sub 21) y dos derrotas en tie breack (Sub 13 y Sub 14).

Con estos resultados Náutico tiene 14 unidades, producto de 4 victorias y 4 caídas.

Categoría: Sub 13

Resultado: Náutico Zárate 2 vs 3 Harrods.

Parciales: 10-15, 15-13, 15-11, 6-15 y 9-15.

Categoría: Sub 14

Resultado: Náutico Zárate 2 vs 3 Harrods

Parciales: 25-19, 15-25, 25-15, 22-25 y 2-15.

Categoría: Sub 16

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Harrods

Parciales: 25-13, 25-15 y 25-14.

Categoría: Sub 18

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Harrods

Parciales: 25-18, 25-18 y 25-20.

Categoría: Sub 21

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Harrods

Parciales: 25-22, 25-23 y 25-7.

El próximo sábado las chicas de la ribera enfrentan por la 3ra fecha a Universitario de La Plata de visitante. Los horarios serán los siguientes: Sub 13 (10.30hs), Sub 14 (11.30hs), Sub 16 (13.00), Sub 18 (14.30hs) y Sub 21 (16.30hs).