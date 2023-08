Voley: grandes resultados para Ciudad de Campana en el Torneo de Inferiores de la Metro

Los Caballeros triunfaron en todas las categorías en su visita a Club Italiano y lideran el Nivel B, mientras las Damas lograron cuatro victorias ante El Porvenir y son punteras en el Nivel D2.

En la reanudación del Torneo de Inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), las categorías masculinas y femeninas del Club Ciudad de Campana obtuvieron grandes resultados el pasado fin de semana y son líderes de sus respectivas competencias.

Los Caballeros enfrentaron como visitantes a Club Italiano por la 5ª fecha de la Rueda Campeonato del Nivel B y se trajeron victorias en todas las categorías:

• Sub 12: Italiano 0 – Ciudad de Campana 2.

• Sub 13: Italiano 0 – Ciudad de Campana 2.

• Sub 14: Italiano 0 – Ciudad de Campana 3.

• Sub 16: Italiano 0 – Ciudad de Campana 3.

• Sub 18: Italiano 0 – Ciudad de Campana 3.

• Sub 21: Italiano 1 – Ciudad de Campana 3.

Por su parte, las Damas visitaron a El Porvenir por la 5ª fecha de la Rueda Campeonato del Nivel D2 y obtuvieron triunfos en las cuatro categorías mayores:

• Sub 12: CEP 2 – Ciudad de Campana 1.

• Sub 13: CEP 2 – Ciudad de Campana 1.

• Sub 14: CEP 0 – Ciudad de Campana 2.

• Sub 16: CEP 0 – Ciudad de Campana 2.

• Sub 18: CEP 0 – Ciudad de Campana 2.

• Sub 21: CEP 1 – Ciudad de Campana 2.

De esta manera, los Caballeros suman ahora 48 puntos y se mantienen en la primera posición de esta Rueda Campeonato del Nivel B. Mientras las Damas acumulan 45 unidades y lideran la Rueda Campeonato del Nivel D2.

Ambas tiras retomarán este certamen dentro de dos fines de semana: los Caballeros visitarán a Escuela Incorporada Mariano Moreno el sábado 26 de agosto, mientras las Damas serán locales ante Florida el domingo 27.