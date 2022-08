Por la 3° fecha de la Ronda Campeonato, las Divisiones Formativas de Náutico Zárate recibieron al Club Defensores de Banfield, logrando importantes triunfos en Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 21. El “ancla” perdió en Sub 13.

Una Tira favorables a los equipos dirigidos por Stefanía Rodríguez Schatz, Nerina García y Luciano Cianfanelli, quienes tienen un récord de 12 partidos ganados y 6 perdidos, en 18 presentaciones. Náutico se mantienen en el tercer puesto del certamen con un total de 31 unidades.

Resumen de cada División:

Categoría: Sub 12

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Defensores de Banfield

Parciales: 15-9, 15-3 y 15-11.

Categoría: Sub 13

Resultado: Náutico Zárate 2 vs 3 Defensores de Banfield

Parciales: 15-14, 15-9, 8-15, 11-15 y 10-15.

Categoría: Sub 14

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Defensores de Banfield

Parciales: 25-23, 25-18 y 25-23.

Categoría: Sub 16

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Defensores de Banfield

Parciales: 25-19, 25-15 y 25-16.

Categoría: Sub 18

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 1 Defensores de Banfield

Parciales: 25-14, 21-25, 25-23, 25-12.

Categoría: Sub 21

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 1 Defensores de Banfield

Parciales: 25-13, 21-25, 25-11 y 25-15.

El próximo compromiso para las chicas de la ribera será de visitante ante MUPOL el sábado de septiembre. Los horarios de los partidos serán los siguientes: Sub 12 (09.00hs), Sub 13 (10.00hs), Sub 14 (11.00hs), Sub 16 (12.30hs) Sub 18 (14.00hs) y Sub 21 (16.00hs).