Villa Dálmine atraviesa momentos importantes de cara al futuro. Es que en la entidad campanense se esperan elecciones, aunque para adelantarlas es necesaria la renuncia de la mitad más uno de la actual Comisión Directiva. Se especula que será antes de fin de año y los padrones serían entregados a las futuras listas 15 días antes de las elecciones.

En ese contexto el Vicepresidente del club, Jorge Milano, dialogó con Juego Limpio por FM Simple y manifestó sus sensaciones: “Las elecciones se adelantan por decisión unánime de la Comisión Directiva. No vamos a armar un equipo nosotros para que venga otro y se desarme todo, el plantel debe armarlo las personas que van a estar en el club. No sé si hay lista opositora, son personas del palo, del club”.

Además, indicó: “Si no hay oficialismo y nosotros estuviésemos fuera del club, apoyaríamos a Luis Quinteros porque es gente del club pese a que en algunas cosas no pensamos igual”.

“Si algún miembro de la Comisión Directiva actual quiere continuar y cree que es capaz de conseguir los recursos, apoyaríamos. Creo que Luis Quinteros tiene un proyecto con recursos, es un hombre del club, si no hay oficialismo debe darle para adelante”, sostuvo Milano.

Por otro lado, el Vice del Viola también hizo hincapié en otras posibles listas opositoras de cara a las elecciones. “Al club se lo quiere y se lo apoya, no se hacen negocios. Hay otras personas que estuvieron en la institución, pero no son del club, y lógicamente no tienen el pensamiento de Diego (Lis), el mío o el de Luis Quinteros”, dijo.

Y agregó: “Las ganas de continuar siempre están, pero lo que no tenemos es el respaldo económico para poder mantener esta categoría. Si el respaldo llega, no quedan dudas que se armará una Comisión Directiva para seguir apoyando y siguiendo con esta locura que arrancamos hace muchos años”.

Villa Dálmine tuvo una olvidable primera etapa del torneo, pero en la segunda ronda el equipo levantó y mejoró su rendimiento. Al respecto, Jorge Milano respaldó a Marcelo Franchini: “El entrenador demostró que está a la altura de las circunstancias, hay que darle lugar a un proceso. Le dimos la chance, al principio le costó y luego pudo acomodarse, es un hombre que trabaja mucho”.

“Siempre le dijimos que tenía que trabajar tranquilo y que los resultados iban a llegar. En su momento, con estos jugadores, las cosas no respondían y con el correr de las fechas el equipo empezó a funcionar. No nos sobra nada, somos realistas, pero el plantel juega bien, nadie nos pasó por arriba en todo el torneo”, continuó.

En esa misma línea, Jorge Milano expresó: “Marcelo (Franchini) se bancó todo este proceso con un equipo que no armó, pero con el tiempo lo modificó, está jugando bien, yo no lo sacaría de ninguna manera. Le daría todo mi apoyo junto a este equipo más algunos refuerzos, hay que apoyar y eso hicimos nosotros”.

Pese a las ganas y los esfuerzos por parte del club, la principal falencia es el poco caudal económico para afrontar los gastos de la divisional. Al respecto, Milano añadió: “Se necesitan muchas cosas, no solo armar un buen equipo. La platea hay que hacerla ya mismo, como así también los vestuarios de ambos planteles y la enfermería, son lugares que están, pero no de forma adecuada como se merece un equipo en la Primera Nacional. Son un montón de cosas en las que hay que mejorar, porque de lo contrario se estanca todo”.

Y culminó: “Con más de 100 mil habitantes que tiene Campana, no me explico que apenas tengamos mil socios, me lo pregunté toda la vida. En esta categoría, si un club no tiene cinco mil socios no se puede mantener, se necesitan auspiciantes y sponsors, trabajamos mucho para conseguirlos pero hay varios factores que complican las cosas”.

