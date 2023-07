“Veníamos de dos derrotas y supimos sobreponernos”

Por Diego Fernández... El lunes, por la vigesimoquinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en condición de visitante, Defensores Unidos le ganó 2-1 a Defensores de Belgrano. Con este resultado, el elenco de Zárate se afirmó en los puestos de Reducido y además cortó con una racha dos caídas al hilo en el certamen de la segunda categoría del fútbol argentino.

Lautaro Disanto, una pieza clave del Celeste, analizó lo que dejó la victoria frente al Dragón. “El análisis del triunfo es que fue un partido duro, en una cancha chica, quizás no fue muy vistoso desde el juego, pero me parece que entendimos cómo había que jugarlo y nos adaptamos a eso. Veníamos de dos derrotas consecutivas, supimos sobreponernos y revertir la situación”, explicó.

Con 37 puntos, el CADU se encuentra en la quinta posición, a 4 unidades de Almirante Brown, el líder del grupo. “Nosotros seguimos teniendo un solo objetivo por el momento que es salvarnos del descenso, trabajamos para eso. Después, si con los puntos que conseguimos podemos meternos en el Reducido, bienvenido sea”, indicó el volante.

Y en esa misma, el ex mediocampista de Independiente Rivadavia agregó: “La campaña que venimos teniendo es buenísima, desde la segunda fecha estamos en el Reducido, no hemos salido, somos un equipo recién ascendido. Nos hicimos muy fuertes de local, entonces me parece que la campaña en líneas generales es muy buena”.

El próximo sábado, en Villa Fox, Defensores Unidos recibirá a Estudiantes de Rio Cuarto con el objetivo de cosechar un nuevo triunfo. “Es un equipo muy duro, con jugadores muy rápidos y dinámicos. Trataremos de hacer nuestro juego, hacer valer la localía y dejar los tres puntos en Zárate”, concluyó Disanto.