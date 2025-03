Un toque lo marginó en Trenque Lauquen

Ph.: © Juan P. Casella

El piloto zarateño, Gabriel De Lucca integró la grilla de la clase más experimentada del kartismo nacional, en el inicio del Campeonato Argentino de Karting 2025 (CAK2025). El Evento #1 se llevó a cabo en el kartódromo ‘El Gigante del Oeste’, Trenque Lauquen, donde el piloto se midió junto a los demás protagonistas de la clase ProAm. De Lucca supo ser referente en la etapa clasificatoria, donde marcó el rumbo, pero un incidente múltiple en la Final le negó el festejo en el podio.

Las actividades en Trenque Lauquén comenzaron el viernes con las pruebas oficiales, en una jornada sin actividad de clasificación o competencias debido a modificaciones en el cronograma por cuestiones meteorológicas. Tras completar las tandas, De Lucca se mostró conforme con el rendimiento del auto y dejó todo listo para encarar la jornada del sábado.

“Llegamos el jueves a probar el motor y la puesta a punto del chasis nuevo. El viernes empezamos a pulir algunas cuestiones del karting y nos pudimos meter primeros en algunas tandas. Ya estamos listos para ir a la batalla del sábado. No hay mucho para modificar, podemos mejorar algún detalle, pero no van a haber grandes saltos. Van a ser carreras muy apretadas”, expresó con confianza.

El sábado se disputaron todas las instancias clasificatorias, concentrando la actividad en un solo día. En la clasificación, el volante zarateño se encontró con tráfico en su vuelta rápida y quedó en el 3° puesto, aunque convencido de que podía haber logrado la pole position. En la primera manga, tras un arranque ajustado, escaló posiciones hasta terminar en P2, con ritmo firme. En la segunda manga, luego de una intensa lucha en la largada, tomó la punta y logró distanciarse del resto para cruzar la meta con comodidad. Con estos resultados, aseguró el P1 de partida para el Super Heat, donde marchaba con ventaja hasta que una doble bandera amarilla lo obligó a levantar el ritmo. Sus rivales no redujeron la velocidad de la misma manera y en una maniobra confusa perdió varias posiciones, además de verse involucrado en un toque que lo dejó apartado de la etapa.

“En la clasificación me molestaron, clasifiqué 3°, pero pude haber hecho la pole. En la primera manga venía 4°, pero después remonté hasta el P2, marcando el ritmo de la carrera. En la segunda manga peleé la largada, pero quedé 2°. Después logré pasar a la punta, hice una luz y terminé la carrera muy cómodo. La victoria me dio la posibilidad de largar desde el primer lugar en el Super Heat”, analizó sobre su desempeño.

Y respecto a la definición de la jornada agregó: “En el Super Heat venía muy bien con tres o cuatro kartings de distancia para cerrar la vuelta número dos, pero pusieron una doble bandera amarilla y levanté. Atrás no levantaron y me pasaron dos kartings en una curva y otro me chocó. Es una lástima el resultado, pero pensando en mañana, tenemos un gran auto y somos competitivos para buscar la primera victoria del campeonato”.

El domingo, la expectativa estaba puesta en la Final, pero la competencia se terminó incluso antes de completar la primera vuelta. Un toque múltiple en la curva inicial dejó fuera de carrera a varios protagonistas, entre ellos a De Lucca, quien no tuvo posibilidad de girar.

“El fin de semana no terminó como queríamos, terminó muy rápido. Todavía no logro entender la maniobra que terminó nuestro fin de semana. Es una lástima, porque teníamos un auto muy competitivo, era candidato a quedarme con la primera victoria del campeonato. Hay fines de semana que empiezan mal, pero mejoran. Este empezó con buenas expectativas y terminó amargo. El campeonato es largo, vamos a pensar en Mendoza”, comentó sobre el desenlace.

A pesar del resultado final, el zarateño destacó el respaldo de su entorno y quienes lo acompañan en el campeonato. “Quiero agradecer a mis hijos Thiago y Mía, a mi señora, a toda mi familia que siempre está conmigo, con todo el equipo RG Racing Kart, a Bubu, Víctor, Tomi Vázquez y especialmente a los que me apoyan: Pradecom, CMP, Hormetal, Indumon, Indoor Training y Grupo MZ”.

La excelente performance desarrollada por Gabriel De Lucca en las instancias clasificatorias le permitió cerrar este primer capítulo del ‘Argentino de Karting’ en el P6, con 27 puntos. La próxima convocatoria por el certamen nacional 2025 será el fin de semana del 19 y 20 de abril en el kartódromo ‘San Martín’ de Mendoza.