Por Miguel Melatti... Con dos campeonatos de TC en el bolsillo y un par de vueltas en el autódromo arriba de un fórmula, te fuistes a Europa a medirte con los grandes.

Eras el quinto piloto del equipo de F2 y sin embargo te las arreglaste para demostrar lo que válidas.

En esa época no existían los simuladores u otro programa que pudieras utilizar para familiarizarte con los circuitos, era salir y ver que pasaba, pero acá era donde le sacabas ventajas a varios de aquellos pilotos que llegaban porque atrás de ellos había un importante sponsor que lo patrocinaba, con los otros, con los buenos de verdad no había tanta diferencia como se podía haber supuesto de entrada, a pesar de correr con un auto que se armaba con lo que sobraban de los otros cuatro que estaban por delante tuyo.

Sin tener conocimientos ni del auto, ni de los circuitos pero igualmente te hiciste notar a medida que le agarraba confianza al auto, al equipo y que el equipo te empezaba a conocer.

Recuerdo que en una prueba de tanques llenos, previo a la carrera, llovía bastante fuerte y es ahí donde el agua equipara todo y realmente vale más la audacia, el atrevimiento, el coraje que los caballos de más que pudiera tener cualquier motor.

En esa época, la transmisión llegaba al país en forma de "flash" de los corresponsales de Carburando que por radio informaban en pocos segundos la performance de los pilotos en el exterior.

Fue una verdadera lástima no poder verte arriba de un F1, no hubieses desentonado con los mejores de aquel entonces, quedo esa materia pendiente en el historial, pero no en la imaginación de cada fanático que te veía pelearle una carrera a un tal Senna o Prost.

