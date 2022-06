"Hoy me tocó dejar mi casa, el club Villa Dálmine, ya que después del último partido vs Dep. Madryn, y tras una reunión en la que se encontraba el candidato a presidente del oficialismo, el Sr. Mario Smith, el actual Presidente, el Dr. Diego Lis, junto al Vicepresidente, el Sr. Jorge Milano, y el Director Deportivo, el Sr. Ángel Moretto, determinan como prioridad sacarme del cargo. En ese mismo momento, me informan que la intención es no efectivizar mi alejamiento AHORA, sino A PARTIR DE LA SEMANA PRÓXIMA para lograr un golpe de efecto más fuerte, electoralmente hablando, y anunciar un nuevo Cuerpo Técnico con más nombre por “TEMOR A PERDER LAS ELECCIONES” (Textual). La posición en la tabla, queda en un punto secundario al comunicarme tal decisión.

Cabe mencionar, en este punto, que en una reunión mantenida una semana antes con el Dr. Diego Lis y el Director Deportivo, el Sr. Moretto, y ante mi consulta respecto a si estaban buscando un nuevo Cuerpo Técnico para reemplazarnos, el Dr. Lis me manifestó que “de ninguna manera”, que seguíamos nosotros de manera firme, y no había nada que comentar sobre esa inquietud.

Ahora, la idea que me transmite el Director Deportivo, es que mi Cuerpo Técnico dirija hasta el domingo inclusive, frente a Estudiantes de Rio IV, y luego comunicar lo anteriormente expuesto y hacernos cesar en el cargo. Como hasta el día de hoy sigo teniendo los mismos valores y la dignidad que me inculcaron mis padres, y porque considero una gran falta de respeto tal decisión, es que a partir de hoy dejo de ser el DT del plantel profesional.

Cuando me llamaron para dar una mano en un momento muy difícil del club, no lo dudé un segundo y me puse a trabajar para dar vuelta la historia. Cediendo muchas veces en mis ideas y convicciones (teniendo a cargo la Coordinación Gral. de Juveniles más el Plantel de 1ra División, mis honorarios siempre fueron menores a los del anterior DT). No pude incorporar a quien había elegido como Ayudante de Campo, con el insólito argumento relacionado con la mala suerte; todas limitaciones que quienes estamos en este lugar, sabemos que existían en la institución. Estas cuestiones siempre quedaron en un lugar secundario, ya que mi sentimiento y la pasión que me genera trabajar en MI LUGAR, excedían todo lo expuesto.

Debido a la innumerable cantidad de llamados y mensajes que me han llegado, y para aclarar de forma personal lo que ha sucedido, es que decido escribir este comunicado para los socios, simpatizantes, amigos y allegados de nuestro club Villa Dálmine. Creo merecen saber como se han dado los hechos de mi boca, y no por trascendidos. Mi relación con la Institución tiene más de 35 años. Aquí me formé como persona y jugador. Los que me conocen saben lo que siento, y de mi entrega sin condicionamientos. El sentimiento es muy fuerte y creo no merecía ser tratado de esta forma.

Por lo tanto, el día de ayer martes 21 me reuní con el plantel y les comuniqué que no iba a seguir siendo el DT. Les agradecí la entrega y la buena voluntad que habían puesto desde mi llegada. El fútbol tiene momentos buenos y malos, resultados adversos y que nos reconfortan. Lo que no debe negociarse es la actitud y el esfuerzo. Confío en que darán vuelta la historia, y saldremos de esta dificultad.

Ahora, solo me resta expresar el sabor amargo de alguien que se brinda de manera completa y desinteresada con una dosis de cariño muy grande hacia el club del que es hincha, y recibe a cambio una jugada no esperada. Las cosas claras y sinceras hubieran sido mucho más fácil y correctas. Pero cada uno obra de la manera que sabe o le conviene.

Al pueblo violeta, todo mi agradecimiento. Siempre me apoyaron con su aliento o su palabra. Sepan que los tengo presente. Y les pido disculpas si no pude lograr los objetivos propuestos desde el inicio. Nadie más que yo quería llegar a esa meta. Nada más que agregar.

Muchas gracias de Corazón, y hasta la vuelta…"

Carlos Alberto Pereyra (Jetin)